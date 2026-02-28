bedeckt
Schweizer suchen für NGO im Atlantik nach Flüchtlingsbooten in Seenot

The Tactical Coordinator of the Humanitarian Pilot Initiative (HPI) scans the ocean with a pair of binoculars during a patrolling mission on January 22, 2025. The Swiss NGO, with 10 years of experienc ...
Die Humanitarian Pilots Initiative schickt Flugzeuge über den Atlantik, um Boote mit Migranten aus Afrika aufzuspüren.
bild: AFP

Schweizer Freiwillige suchen mit Kleinflugzeugen nach Migranten in Not

Die Humanitarian Pilots Initiative vereint Freiwillige, die die Meere bereisen, um Migranten zu retten, die in behelfsmässigen Booten überqueren.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
28.02.2026, 20:2928.02.2026, 20:29
Michele CATTANI / afp

Während er über den Atlantik fliegt, um Boote mit Migranten zu lokalisieren, die von der westafrikanischen Küste aus versuchen, Europa zu erreichen, warnt der Pilot einer NGO:

«Bei diesem starken Seegang und diesen heftigen Winden ist jede Stunde der Suche entscheidend – die Menschen an Bord können an Dehydrierung, Hitzschlag oder Unterkühlung sterben.»

Die Humanitarian Pilots Initiative (HPI) führt eine Luftüberwachungsoperation über dem Atlantik durch, um Boote in Not zu lokalisieren. Die Herausforderung dabei: 20 Meter lange Einbaumboote in einem Gebiet von der Grösse der Schweiz aus einer Höhe von 450 Metern zu orten.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Laut der spanischen Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras starben im Jahr 2025 mehr als 3000 Migranten bei dem Versuch, illegal nach Spanien zu gelangen, um dort eine bessere Zukunft zu suchen.

The pilot of the Humanitarian Pilot Initiative (HPI) prepares the aircraft for landing in Las Palmas on January 23, 2026. The Swiss NGO, with 10 years of experience in central Mediterranean, is on its ...
Die NGO fliegt über den Atlantik auf der Suche nach einem Flüchtlingsboot.
bild: AFP

Die meisten Todesfälle ereigneten sich auf der Atlantikroute zwischen Afrika und den spanischen Kanarischen Inseln. Da die europäischen Länder die Vergabe von Visa einschränken und ihre Grenzen zunehmend strenger kontrollieren, sind diese Migranten gezwungen, jene gefährliche Route zu nehmen.

HPI ist seit 2016 im zentralen Mittelmeerraum aktiv, wo es zur Identifizierung von mehr als tausend Booten beigetragen hat, um die Rettungsschiffe internationaler NGOs zu unterstützen. Derzeit befindet sich HPI auf seiner dritten Mission in neun Monaten auf der Atlantikroute. Ein Journalist der AFP konnte das Team dieser Schweizer NGO mehrere Tage lang begleiten.

Omar El Manfalouty, einer der Piloten der Beechcraft 58 Baron der NGO mit dem Namen Seabird, erklärt:

«Der Atlantische Ozean ist riesig, es ist unmöglich, die gesamte Route der Einbäume abzudecken.»

Samira ist taktische Koordinatorin der Mission. Aufgrund der Bedrohungen, denen die NGO in mehreren europäischen Ländern ausgesetzt ist, möchte sie ihren Nachnamen nicht nennen. Sie erklärt:

«Wir konzentrieren uns vor allem auf Gebiete, in denen andere Akteure nicht präsent sind, zwischen 300 und 500 Seemeilen von den Kanarischen Inseln entfernt. Es handelt sich um eine Grauzone, in der Hilfe oft zu spät eintrifft. Aus der Luft sind wir schneller und haben eine bessere Sicht als Schiffe.»

Sobald ein Schiff gesichtet wird, wird ein Notfallalarm ausgelöst, an dem sich in der Nähe befindliche Handelsschiffe beteiligen, und Salvamento Maritimo, die spanische öffentliche Seenotrettungsorganisation, übernimmt die Einsätze.

Mehr als 100 Menschen müssen gerettet werden

Es ist ein Morgen im Januar, die NGO Alarm Phone gibt eine Warnung heraus: Ein Boot mit 103 Personen, darunter 9 Frauen und 3 Kinder, das von Gambia aus gestartet war, wird vermisst. Die Besatzung von HPI macht sich sofort zum Auslaufen bereit.

Samira erklärt:​

«Gambia zu verlassen bedeutet, eine Strecke von etwa 1000 Seemeilen zurückzulegen … Wenn der Motor (des Bootes, Anm. d. Red.) am ersten oder achten Tag ausfällt, ändern sich die Suchbedingungen komplett.»

Auf ihrem Tablet plant sie mehrere Routen vor der Küste von Nouadhibou in Mauretanien, in einem Gebiet, in dem Boote üblicherweise Kurs auf die Insel El Hierro – die westlichste der Kanarischen Inseln – nehmen. Es ist die am weitesten von der Küste entfernte und am wenigsten überwachte Route.

Sobald das Zielgebiet erreicht ist, sinkt das Flugzeug unter die Wolken und folgt geraden, parallelen Flugbahnen. Die drei Besatzungsmitglieder haben die Blicke fest auf die Fenster gerichtet.

Das Ziel: ein hölzerner Einbaum, der mit einer Plane abgedeckt ist und fast auf Höhe der Wasseroberfläche liegt, weil er mit Passagieren überladen ist.

Auf dem Tablet erscheint eine neue Meldung: Ein zweites Boot, das 7 Tage zuvor mit 137 Menschen an Bord Gambia verlassen hatte, wird ebenfalls vermisst.

The pilot of the Humanitarian Pilot Initiative (HPI) checks the oil of one of the propellers before the takeoff in Las Palmas on January 23, 2026. The Swiss NGO, with 10 years of experience in central ...
Der HPI-Pilot überprüft den Ölstand seines Kleinflugzeugs.
bild: AFP

Bei dem starken Wind und dem hohen Wellengang «ist es möglich, dass die Boote abgetrieben sind», erklärt Samira. Das ist in der Vergangenheit schon mit Booten passiert, die in der Karibik und in Südamerika gefunden wurden. Ohne Überlebende.

Nach 3 aufeinanderfolgenden Flugtagen und fast 3800 zurückgelegten Seemeilen fehlt von den beiden Booten jede Spur. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts hat keines der beiden sein Ziel erreicht.

Fischer holen vor Lampedusa leere Boote vom Meeresboden
«[Meine Mutter] suchte mich schon seit elf Tagen.»
Ousmane Ly

In der Nähe des Empfangszentrums in Las Palmas auf den Kanarische Inseln betrachtet Ousmane Ly, ein 25-jähriger Senegalese, der vor kurzem auf dem Seeweg in Gran Canaria angekommen ist, den Strand von Las Canteras.

Seine Mitreisenden, ebenfalls Senegalesen, nutzen das sonnige Wetter zum Fotografieren. Die Freude, lebend angekommen zu sein, überwiegt die Gehprobleme, nachdem sie tagelang in einem Einbaum zusammengepfercht waren. Ihre Hände, Arme und Beine tragen die Spuren von Wunden, die das Salzwasser verursacht hat. Ousmane zeigt das Handy, das er trockenlegen konnte, um seine Mutter anzurufen: «Sie suchte mich schon seit elf Tagen.»

A group of Senegalese men who recently arrived in Gran Canaria after crossing the Atlantic route from Gambia walk through Las Palmas on January 19, 2026. Migrants leaving west Africa and traveling up ...
Die senegalesischen Migranten befanden sich auf der Insel Gran Canaria.
bild: AFP

Er erzählt, wie die Passagiere mit einer Plane abgedeckt wurden, sobald sie den Einbaum bestiegen hatten. Ousmane vertraut an:

«Ich schloss die Augen und dachte an meine Mutter Fatima.»
Ousmane Ly

Die Plane – die tagsüber vor der Sonne und nachts vor der Kälte schützte – wurde zehn Tage später entfernt, als das Boot von Salvamento Maritimo gerettet wurde. 108 Menschen befanden sich an Bord. Zwei waren vor der Rettung ums Leben gekommen. Am Strand von Las Canteras blickt Ousmane weiterhin aufs Meer hinaus.

Mehr zum Thema:

Tödliche Routen – 606 Tote und Vermisste seit Anfang Jahr auf dem Mittelmeer
