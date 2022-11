Die besten Bilder der Woche

Zehn unglaubliche Momente der vergangenen Woche in Bildern.

Anhänger der Oppositionsparteien stossen bei einem Protestmarsch gegen die Regierung in Colombo, Sri Lanka, am 02. November 2022 mit der Polizei zusammen. Bild: Chamila Karunarathne/Keystone

Tausende von Anhängern haben einen Protestmarsch gegen das harte Durchgreifen der Regierung und das angebliche Versagen bei der Bewältigung der schweren Wirtschaftskrise veranstaltet. Die Proteste halten das Land seit mehr als sieben Monaten in Atem, da Sri Lanka mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten konfrontiert ist. Lebensnotwendige Güter wie Treibstoff und Nahrung können nicht mehr in ausreichenden Mengen importiert werden. Immer wieder kommt es zu Protesten, die Todesopfer fordern.



Am 1. November 2022 in Huitziltepec, Mexiko Bild: David Guzman/Keystone

Laut mexikanischer Tradition kehren am 1. und 2. November die Toten aus dem Jenseits zurück, um die Verbliebenen zu besuchen und die Seelen gemeinsam mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz und gutem Essen zu feiern. Sinn und Zweck ist es, seine Liebe und seinen Respekt für verstorbene Familienmitglieder zu zeigen. Der Tag der Toten ist eines der grössten und bedeutendsten Volksfeste in Mexiko.



Am Sonntagabend, stützte eine Hängebrücke über einem Fluss in Morbi, Indien ein. Laut Medienberichten sind weit über hundert Menschen ums Leben gekommen. Bild: Ajit Solanki/Keystone

Gewaltausbrüche in der Demokratischen Republik Kongo