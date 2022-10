Die besten Bilder der Woche – von Neu-Dehli bis in die Ukraine

Die besten Bilder der Woche

Zehn Bilder der letzten sieben Tage aus allen Ecken der Welt.



Diwali-Fest in Indien Ein Mann verkauft am 24. Oktober 2022 in Neu-Delhi, Ringelblumen Girlanden als Dekoration für das Diwali, Lichterfest in Indien.

bild: Pradeep Gaur/Imago

Luftverschmutzung in Neu-Delhi, Indien 27. Oktober 2022 in Neu-Dehli, Indien Bild: Nasir Kachroo/Imago

Die Luftqualität in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi gehört zu den schlechtesten der Welt. Die Feinstaubbelastung liegen um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das Diwali-Fest hat die Werte noch mal nach oben schiessen lassen. Viele Menschen feierten das Diwali-Fest mit Feuerwerk – und das, obwohl die Behörden dieses verboten und dafür mit Gefängnis gedroht haben.



Sonnenfinsternis Ein Junge beobachtet am 25. Oktober 2022 in Kairo, Ägypten die Sonnenfinsternis durch eine Schutzbrille. bild: Ahmed Gomaa/Imago

Transhumanz-Festival in Madrid, Spanien Schafe, die am 3. Oktober 2022 während des Transhumanz-Festivals in Madrid, durch die Stadt getrieben werden. Bild: Aldara Zarraoa/Getty Images

Wahlen in Brasilien 27. Oktober 2022 in Rio de Janeiro, Brasilien

Bild: Antonio Lacerda/Keystone

Hunderte von Menschen versammeln sich, um den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro bei einer Wahlkampfveranstaltung zu begleiten. Der ehemalige Präsident Luiz Inacio Lula tritt in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 30. Oktober gegen den derzeitigen Präsidenten Jair Bolsonaro an.

Achtung scharf! Dorfbewohner schaufeln rote Chilischoten zum Trocknen am 26. Oktober 2022 in Zhangye, China.

Bild: VCG/Getty Images

Das Leben in der Ukraine Menschen prüfen die Schäden in ihren Wohnungen, die von einer russischen Rakete getroffen wurden. 23. Oktober 2022 in Mykolajiw, Ukraine Bild: milio Morenatti/Keystone

Trauerfeierlichkeiten in Kiew, Ukraine Mykola Grishenko und seine Frau Olga Grishenko trauern am 25. Oktober 2022 in Kiew, Ukraine während der militärischen Trauerfeierlichkeiten zu Ehren von Jurij Grishenko, der am 27. September im Bezirk Luhansk getötet wurde. Bild: Paula Bronstein/Getty Images

Menschen stehen Schlange für Trinkwasser Menschen stehen am 23. Oktober 2022 Schlange, um in Mykolajiw im Süden der Ukraine Trinkwasser zu holen. Bild: Hannibal Hanschke/Keystone

Tropensturm «Nalgae» auf den Philippinen Rettungskräfte evakuieren Bewohner mit Booten aus überschwemmten Gebieten infolge des Tropensturms im Süden der Philippinen am 28. Oktober 2022. bild: PARANG PHILIPPINEN/KeYSTONE