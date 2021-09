Die Berner Kantonspolizei rechnet für Donnerstagabend erneut mit einem Grosseinsatz. Corona-Massnahmengegner haben wieder zu einer unbewilligten Kundgebung in der Bundesstadt aufgerufen.



Um gewappnet zu sein, schliesst die Berner Kantonspolizei am Donnerstag und Freitag die meisten Wachen und verhängt eine Freisperre für die Einsatzkräfte, wie sie am Dienstag mitteilte.



In jüngster Zeit versammeln sich in Bern immer wieder Corona-Massnahmengegner zu unbewilligten Kundgebungen. Der Stadtberner Polizeidirektor Reto Nause machte klar, dass er solches Treiben nicht mehr dulden will.



Am vergangenen Donnerstag musste die Polizei Wasserwerfer und Tränengas gegen Randalierer einsetzen. Danach kursierte in den Sozialen Medien ein Aufruf, sich jeden Donnerstag in Bern zur Kundgebung zu versammeln. (sda)

Bild: keystone