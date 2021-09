Bild: keystone

Auch nach den Herbstferien müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in Basel-Stadt im Unterricht keine Maske tragen. Der Kanton will an den bestehenden Corona-Massnahmen an den Schulen festhalten. Für die Teilnahme an Klassenlagern gilt neu aber eine Testpflicht.

Dies gab der Basler Erziehungsdirektor, Conradin Cramer (LDP), am Mittwoch vor den Medien bekannt. «Wir haben positive Erfahrungen damit gemacht in den vergangenen sechseinhalb Wochen. Es war der richtige Entscheid, Normalität in die Schule zurückzubringen», sagte Cramer.



Der LDP-Regierungsrat zeigte sich zufrieden über die Corona-Situation an den Basler Schulen. Von den gesamthaft rund 25‘000 Schülerinnen und Schülern befanden sich letzte Woche 160 in Isolation oder Quarantäne – dies entspricht nicht mal einem Prozent aller Schülerinnen und Schüler.



Cramer nannte das repetitive Testen an den Schulen als wirksame Massnahme, um Corona-Ausbrüche zu verhindern und die Werte weiterhin tief zu halten. Es würden wöchentlich an den Volksschulen rund 15‘000 Schülerinnen und Schüler getestet. Bei den weiterführenden Schulen sind es rund 4000 Schülerinnen und Schüler. «Das repetitive Testen hilft, dass Schulen nicht zu Corona-Hotspots werden.» (sda)