Bild: keystone

Die Zahlen der Neuinfektionen und der Spitaleinweisungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Ausnahme sind die Todesfälle, die von 33 auf 37 gestiegen sind.



Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde in der Zeit vom 20. bis 26. September 9340 laborbestätigte Fälle gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche mit 12'741 sank damit die Anzahl gemeldeter Fälle um 27 Prozent.



Die Inzidenz der laborbestätigten Fälle lag in den Kantonen und in Liechtenstein zwischen 40 Fällen im Tessin und 330 in Uri Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche.



Neu ins Spital kamen 227 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. In der Vorwoche waren es 272. Trotz zu erwartender Nachmeldungen sei mit einer Abnahme der Zahl der Hospitalisationen im Vergleich zur Vorwoche zu rechnen, schreibt das BAG in seinem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht.



Auch die Zahl an Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation ist in dieser Zeitspanne von 265 auf 229 Personen zurückgegangen – das entspricht 14 Prozent. Hingegen starben 37 Menschen an oder mit Covid-19, etwas mehr als in der Vorwoche mit 33 Todesfällen.



In der Berichtswoche wurden 257'852 Corona-Tests (49 Prozent PCR und 51 Prozent Antigen-Schnelltests) gemeldet. Das sind leicht weniger als in der Vorwoche mit 266'493. Der Anteil der positiven PCR-Tests sank in der gleichen Zeitspanne von 9,4 auf 7,5 Prozent. Der Anteil positiver Antigentests sank von 1,3 auf 1 Prozent. Pro Person sind laut BAG mehrere positive und negative Tests möglich.



Gemäss den Meldungen von 24 Kantonen und Liechtenstein befanden sich am 14. September insgesamt 10'015 Personen in Isolation und 8'479 in Quarantäne. Die Anzahl Personen in Isolation ist gegenüber der Vorwoche (13'874) gesunken, ebenso die Anzahl der Personen in Quarantäne im Vergleich zur Vorwoche (14'822). Seit dem 4. August 2021 steht kein Land oder Gebiet mehr auf der Liste mit Quarantänepflicht.

(sda)