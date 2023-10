Palästinensische Kinder spielen vor dem geschlossenen Tor eines Büros der Vereinten Nationen (UN), zu der auch die UNRWA gehört, im Flüchtlingslager Jabaliya im Gazastreifen am 15. November 2008. Bild: EPA

Die UNRWA: Für die einen Hilfswerk, für die anderen Hamas-Unterstützerin – ein Überblick

20 Millionen Franken überweist die Schweiz im Jahr an das Hilfswerk UNRWA, das sich für Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzt. Doch die Kritik an der Organisation wächst. Hier findest du alles, was du über die UNRWA wissen musst.

Wer ist die UNRWA?

Die «United Nations Relief and Works Agency», kurz UNRWA, ist ein Hilfswerk der Vereinten Nationen (UN) für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. 1949 rief die UN-Generalversammlung die UNRWA ins Leben, um palästinensische Flüchtlinge zu unterstützen, die infolge des arabisch-israelischen Konflikts von 1948 aus ihrer Heimat vertrieben worden sind.

Heute ist die UNRWA mit über 30'000 Mitarbeitenden eines der grössten Hilfswerke der Vereinten Nationen. Ihr Einsatzgebiet ist in Jordanien, Libanon, Syrien, im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen. Ihre Zentrale befindet sich in Amman und in Gaza. Der Grossteil ihrer Mitarbeitenden sind Palästinenserinnen und Palästinenser vor Ort.

Was ist ihre Aufgabe?

Bei der Gründung der UNRWA gab die UN-Generalversammlung ihr den Auftrag, «in Zusammenarbeit mit den örtlichen Regierungen direkte Hilfs- und Arbeitsprogramme» für Personen durchzuführen, «die in der Zeit vom 1. Juni 1946 bis zum 15. Mai 1948 ihren gewöhnlichen Wohnsitz in Palästina hatten und infolge des Krieges von 1948 sowohl ihre Heimat als auch ihre Lebensgrundlage verloren haben».

Dieser Auftrag gilt, bis im Konfliktgebiet eine gerechte und dauerhafte Lösung zwischen den Konfliktparteien Israel und Palästina gefunden wird. Die UNRWA bietet darum schon seit 74 Jahren humanitäre Hilfe, Schutz und Unterstützung für registrierte Palästinenserinnen und Palästinenser an.

Sie betreibt Schulen, versorgt die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und medizinischer Infrastruktur, leistet Nothilfe und sorgt für möglichst sichere und funktionierende Flüchtlingssiedlungen.

Gemäss der UNRWA sind in ihrem Einsatzgebiet heute fast 6 Millionen Menschen auf ihre Hilfe angewiesen. 1950, als die UNRWA ihre Aufgabe aufnahm, waren es noch 750'000 Menschen. Dieser Unterschied stammt daher, dass der Flüchtlingsstatus der Palästinenserinnen und Palästinenser von Generation zu Generation weitergegeben wird. Damit steigen aber auch die Ausgaben der UNRWA, um alle Menschen mit ihren Dienstleistungen versorgen zu können, stetig an.

Warum steht die UNRWA in der Kritik?

Vor allem rechte Kreise warfen der UNRWA in der Vergangenheit immer wieder vor, mit ihrem Engagement die Integration der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser in ihrem heutigen Wohngebiet zu verunmöglichen. Dies, weil sich die Organisation offen für das «Recht auf Rückkehr» aller Palästinenser und Palästinenserinnen einsetzt. Also auch für die Nachkommen derjenigen, die 1948 aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Die Neuansiedlung der palästinensischen Bevölkerung in ihrem heutigen Wohngebiet anerkennt sie nicht als Lösung des Nahost-Konflikts.

Die Kritik an der Organisation geht allerdings noch weiter: Eine Untersuchung der NGO «UN Watch» mit Sitz in Genf gibt an, dass die UNRWA an ihren Schulen Lehrerinnen und Lehrer einsetzt, die im Unterricht Hamas-Terroristen als Märtyrer glorifizieren oder gar zu Gewalt gegen Juden aufrufen.

Andere beschuldigen die UNRWA, an ihren Schulen Lehrmittel zu verwenden, in denen beispielsweise die historische Verbindung zwischen Juden und dem Land, auf dem sich heute Israel befindet, geleugnet wird oder Israel von der Landkarte gestrichen ist. Daneben wird der UNRWA vorgeworfen, dass sich in ihren Gebäuden Hamas-Kämpfer versteckt halten können.

Wer finanziert die UNRWA?

Die UNRWA erhält zwar einige Mittel direkt aus dem Haushaltsbudget der UN, um hauptsächlich internationale Personalkosten zu decken. Die restlichen Kosten decken jedoch fast ausschliesslich UN-Mitgliedsstaaten mit freiwilligen Beiträgen. Darunter auch die Schweiz. Sie vergibt jährlich rund 20 Millionen Franken an die UNRWA, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Website schreibt.

Damit befindet sich die Schweiz 2022 im internationalen Vergleich auf dem neunten Platz der grössten Geldgeber der UNRWA. «Hauptsponsor» der Hilfsorganisation ist die USA mit über 300 Millionen US-Dollar. An zweiter Stelle steht Deutschland mit Spenden im Wert von 202 Millionen Dollar, an dritter die EU mit 114,2 Millionen Dollar.

Arabische Staaten beteiligen sich finanziell vergleichsweise wenig an der UNRWA. Saudi-Arabien steuerte im letzten Jahr 27 Millionen Dollar ans Hilfswerk bei und befindet sich damit im Geldgeber-Ranking auf dem achten Platz. Kuwait und Katar befinden sich auf dem 19. und 20. Platz. UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini – der übrigens Schweizer ist – sagte im April dieses Jahres gegenüber swissinfo dazu: «Die Solidarität mit den Palästinensern ist gross, aber gleichzeitig ist die Finanzierung zurückgegangen.»

UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini an einer Podiumsdiskussion zum Thema in Genf im Dezember 2022. Bild: KEYSTONE

Lazzarini vermutete damals, dass dies ein Beweis für die geopolitische Verschiebung in der Region sei. Einige arabische Staaten wollten ihre Beziehung zu Israel verbessern. Die Folge sei eine schwindende Unterstützung von palästinensischen Flüchtlingen.

Wie steht die Schweiz zur UNRWA?

2018 besuchte Aussenminister Ignazio Cassis ein UNRWA-Flüchtlingslager in Jordanien. Danach stellte sich Cassis in einem Interview mit CH Media offen die Frage, ob die UNRWA «Teil der Lösung oder Teil des Problems» ist. Ob die Hilfsorganisation also ihrerseits eine friedliche Lösung im Nahost-Konflikt verhindert. Dafür erntete Cassis viel Kritik. Er würde mit dieser Aussage der offiziellen Position der Schweiz im Nahost-Konflikt widersprechen, hiess es etwa.

Bundesrat Ignazio Cassis an der Medienkonferenz zur Lage in Israel am Montag, 9. Oktober. Bild: KEYSTONE

Die Zahlungen der Schweiz an die UNRWA fliessen trotzdem bis heute weiter. Nur 2019 gab es einen kurzen Unterbruch, als der Schweizer Diplomat Pierre Krähenbühl den Posten als UNRWA-Generalkommissar räumen musste, nachdem ihm Missmanagement vorgeworfen wurde.

Die Beiträge an die UNRWA für das Jahr 2023 und 2024 hat der Bundesrat bereits im Dezember 2022 genehmigt. Bei diesem Beschluss wird er wohl auch bleiben. An der ausserordentlichen Medienkonferenz am Montag sagte Cassis, dass die UNRWA zwar «nicht ohne Fehler» sei. Doch eine Alternative zu ihr gäbe es momentan einfach nicht.

Keine andere Organisation sei derzeit in der Lage, die Palästinenserinnen und Palästinenser so zu unterstützen, wie dies die UNRWA könne. Die Schweiz verfüge ausserdem über eine «gute Beweislage», um sicherzustellen, dass ihre Beiträge korrekt eingesetzt würden.

Was unternimmt die UNRWA in der aktuellen Situation?

Trotz der jüngsten Eskalation bleibt die UNRWA weiterhin im Konfliktgebiet präsent. Allerdings musste das Hilfswerk seine Einsatzzentrale und sein internationales Personal in Gaza in den Süden des Gazastreifens verlegen, wie die UNRWA am Freitag in einer Medienmitteilung verlauten liess. Nur auf diese Weise könne sie ihre humanitären Massnahmen fortsetzen.

Israel zerstörte in den letzten Tagen bei Luftangriffen mehrere ihrer Gebäude. Die UNRWA verurteilt dieses Vorgehen: «Das sind UN-Einrichtungen. Sie müssen jederzeit geschützt werden und dürfen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht niemals angegriffen werden.» In der Mitteilung forderte die UNRWA Israel darum auf, alle Zivilisten in den UNRWA-Unterkünften, einschliesslich der Schulen, zu schützen.