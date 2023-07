Katastrophenhilfe: Aussenminister Cassis unterzeichnet Absichtserklärung mit Pakistan

Bundesrat Ignazio Cassis hat bei seinem Besuch in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad im Beisein des pakistanischen Premiers Shehbaz Sharif eine Absichtserklärung zur Verbesserung der Prävention und Reaktion auf Naturkatastrophen in dem Land unterschrieben.

Dies teilte das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstagnachmittag mit. Der Besuch des Schweizer Aussenministers unterstreiche die Solidarität der Schweiz mit Pakistan nach der Jahrhundertflut von 2022.

Dieses im Januar 2023 in Genf entstandene Foto zeigt Cassis beim Händeschütteln mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. UN-Generalsekretärs Antonio Guterre schaut zu. archivBild: keystone

Was ist das Ziel?

Die Absichtserklärung fördere eine bessere Zusammenarbeit der beiden Staaten, um insbesondere Ressourcen, Wissen und Erfahrungen im Bereich des Katastrophen-Managements zusammenzuführen, hiess es weiter.

Der Klimawandel stelle die gesamte Region Südasien vor grosse Herausforderungen: In Pakistan steigt der Meeresspiegel, die mit dem Monsun verbundenen Niederschläge nehmen zu und die Gletscher schmelzen schneller ab.

Mit der pakistanischen Ministerin für Klimawandel, Sherry Rehman, habe die Schweizer Delegation die Folgen der Überschwemmungen von 2022 analysiert und den Stand der Sanierungsarbeiten erörtert, heisst es in der Mitteilung weiter. Schliesslich führte Bundesrat Cassis in der pakistanischen Hauptstadt auch Gespräche mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Langjährige diplomatische Beziehungen

Die Schweiz pflegt langjährige diplomatische Beziehungen zu Pakistan. Nach dem Krieg zwischen Pakistan und Indien 1965 vertrat die Schweiz beispielsweise die Interessen Pakistans in Indien und umgekehrt. Mit mehr als 230 Millionen Menschen stehe Pakistan auf Platz fünf der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und verfüge über ein enormes ungenutztes Wirtschaftspotenzial, teilt das EDA weiter mit.

Vor seinem Besuch in Pakistan war EDA-Vorsteher Cassis bereits in den zentralasiatischen Staaten Kasachstan und Usbekistan zu Gast. Am Sonntag wird Cassis gemäss dem EDA in der pakistanischen Stadt Karachi erwartet. Dort wird der Bundesrat die regionalen Behörden der von der Jahrhundertflut von 2022 betroffenen Provinz Sindh treffen und in der Stadt ansässige Schweizer Unternehmen besuchen.

(dsc/sda)