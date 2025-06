60 Schweizer wollen Iran verlassen – EDA organisiert keine Ausreisen

Bist du im Iran?

Wie ist die Lage aktuell im Iran? Was bedeutet es, als Schweizerin oder Schweizer in einem Land zu sein, aus dem man nur schwer ausreisen kann? Welche Informationen erreichen euch – und was fehlt? Wir suchen Menschen, die momentan im Iran sind und bereit sind, ihre Eindrücke, Sorgen oder Erfahrungen mit uns zu teilen – anonym oder mit Namen. Schreib an: redaktion@watson.ch oder direkt an kilian.marti@watson.ch