bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Israel

Weitere Gaza-Kinder und ihre Angehörigen in der Schweiz eingetroffen

Weitere Gaza-Kinder und ihre Angehörigen in der Schweiz eingetroffen

28.11.2025, 18:3028.11.2025, 18:30
KEYPIX - Injured children and their relatives disembark with medical staff from an aircraft in Geneva International Airport Cointrin, Switzerland, Friday, October 24, 2025. As part of a humanitarian o ...
Bereits im Oktober landeten Kinder aus Gaza und ihre angehörigen in der Schweiz. (Archivbild)Bild: keystone

In Genf und Zürich sind am Freitag 13 weitere verletzte Kinder aus Gaza eingetroffen. Sie werden von acht verschiedenen Kantonen aufgenommen und in Universitäts- und Kantonsspitälern medizinisch behandelt.

51 Personen begleiten die Minderjährigen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Freitagabend mitteilte. Die Kinder und ihre Angehörigen wurden am Freitagnachmittag im Rahmen einer Vereinbarung mit den norwegischen Behörden per Flugzeug von Amman in die Schweiz transportiert. Begleitet wurde der Flug vom Lufttransportdienst des Bundes.

Ab den Flughäfen Zürich und Genf wurden die Kinder in Spitäler in den Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Graubünden, Jura, Tessin, Waadt und Wallis gebracht, wie das SEM schrieb. Alle verletzten Kinder benötigen demnach spezifische medizinische Behandlungen, die im Gaza-Streifen nicht mehr erbracht werden können.

Die berücksichtigten Kantone hatten laut SEM Zusagen gemacht, für die ihnen zugewiesenen Personen die Unterbringung, Unterstützung und Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Zuteilung auf die Kantone und Spitäler erfolgte auf Basis medizinischer Kriterien. Sofern die Behandlungskosten nicht durch die obligatorische Krankenversicherung gedeckt seien, würden diese die Aufnahmekantone oder die Spitäler selber übernehmen.

Ordentliches Asylverfahren

Die humanitäre Aktion startete am vergangenen Montag mit der Evakuation der versehrten Kinder aus dem Gaza-Streifen nach Jordanien. Dort wurden sie betreut und stabilisiert sowie für den Weitertransport in die Schweiz vorbereitet. Vor der Einreise in die Schweiz wurden sämtliche evakuierten Personen einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung seitens der Schweiz und Israels unterzogen, wie das SEM weiter schrieb. In der Schweiz durchlaufen sie ein ordentliches Asylverfahren.

Ende Oktober hatte die Schweiz bereits sieben Kinder aus dem Kriegsgebiet aufgenommen. Im Rahmen der humanitären Aktion evakuierte die Schweiz nun insgesamt 20 verletzte Kinder und 78 Begleitpersonen aus dem Gaza-Streifen. Mit der zweiten Aktion habe sie ihre Operation zur Evakuation verletzter Kinder aus dem Gaza-Streifen abgeschlossen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Stadler legt Rekurs gegen Auftrag an Siemens ein – so reagieren die SBB
Stadler Rail hat Rekurs gegen den Riesenauftrag der SBB für neue Doppelstockzüge an Siemens eingelegt. Man könne die Bewertung der SBB auch nach vertiefter Analyse der Unterlagen nicht nachvollziehen, schrieb der Ostschweizer Konzern in einem Communiqué am Freitag.
Zur Story