Tierseuchenlage ist laut angespannt Zürcher Kantonstierarzt

«Die Tierseuchenlage ist angespannt» laut Zürcher Kantonstierarzt

28.11.2025, 13:0428.11.2025, 13:04

Die aktuelle Tiersuchenlage ist laut dem Zürcher Kantonstierarzt Lukas Perler «angespannt». Er rechnet auch im Kanton Zürich mit weiteren Vogelgrippen-Fällen in den kommenden Wochen.

Ein Hahn steht am Freitag, 21. Oktober 2005 auf einem Bauernhof am Stadtrand von Berlin in einem Kaefig. In Deutschland gilt zum Schutz vor der Vogelgrippe ab Samstag eine bundesweite Stallpflicht fue ...
Das Ziel sei es, zu verhindern, dass die Krankheit eine Gefährdung für den Menschen werde. (Symbolbild)Bild: AP

Vor gut zwei Wochen war bei einer Graugans in Männedorf ZH das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. «Ich rechne damit, dass es in den nächsten Wochen in der Schweiz und im Kanton Zürich noch weitere Wildvögel betreffen könnte», sagte Kantonstierarzt Lukas Perler am Freitag im Rahmen der Jahresmedienanlasses der Zürcher Gesundheitsdirektion. Der Infektionsdruck sei in diesem Jahr «überdurchschnittlich hoch».

Das Ziel sei es, zu verhindern, dass die Krankheit eine Gefährdung für den Menschen werde. «Die getroffenen Schutzmassnahmen machen wir nicht nur für die Tiere sondern auch für die Menschen», sagte Perler. (sda)

