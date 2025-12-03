wechselnd bewölkt
Insiderhandel in der Schweiz: Interventionen nach Strafverfahren

03.12.2025, 12:2103.12.2025, 12:38

Bei einer internationalen Aktion sind unter anderem in der Schweiz mehrere Interventionen wegen Insiderhandels durchgeführt worden. Diese fanden im Rahmen von Strafverfahren der Bundesanwaltschaft gegen fünf Personen statt.

Die Personen würden verdächtigt, vertrauliche und kurserhebliche Informationen zu einem börsenkotierten und international tätigen, schweizerischen Unternehmen ausgenutzt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mit. Die Interventionen wegen Ausnützens von Insiderinformationen hätten am Dienstag in der Schweiz, Deutschland und in Grossbritannien stattgefunden. (rbu/sda)

Update folgt ...

