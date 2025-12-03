wechselnd bewölkt
SVP-Plakat für Weihnachten: Das Photoshop-Battle

Hey User, kannst du dieses SVP-Plakat besser machen? (Ja, du kannst.)

User:innen, wir fordern euch zum Photoshop-Battle auf!
03.12.2025, 11:5103.12.2025, 11:51

Zur Adventszeit beglückt uns die Schweizerische Volkspartei mit liebevollen Weihnachtsgrüssen.

Plakat: Frohe Weihnachtsgrüsse von der SVP
Erspäht im Zürcher Unterland: weihnachtliche Grüsse von der SVP.Bild: watson

Wie lieb. Aber wenn wir das Plakat mit den Augen eines Profis betrachten, müsste man sagen, dass man es an manchen Stellen allenfalls etwas optimieren könnte.

Gnädig wie wir sind, verrechnen wir nichts für unsere Vorschläge. Weihnachten ist schliesslich das Fest der Nächstenliebe (das ist ein Hint!)

Hier ein paar Ideen. Danach wollen wir natürlich deine sehen.

Mehr Sicherheit? Könnt ihr haben!

SVP Weihnachtsplakate Photoshop-Battle
Bild: watson

MEHR SICHERHEIT!

SVP Weihnachtsplakate Photoshop-Battle
Bild: watson

Weil die Comic-Sans-ähnliche Schriftart manchmal nicht peppig genug ist:

SVP-Plakat: das Photoshop-Battle

Und weil zwei Weihnachtsbäume in einem Bild nicht genug sind:

Weihnachtsgrüsse von der SVP: das Photoshop-Battle
Bild: watson

Man muss auch andere Wünsche akzeptieren.

SVP-Weihnachtsplakat: Photoshop-Battle
Bild: watson

Da muss man schon genau sein.

SVP Plakate
Bild: watson
SVP Plakate
Bild: watson
Aber natürlich, verehrte Userschaft, könnt ihr das viel besser als wir. Postet eure lustigen Plakate in die Kommentare.

Hier noch einmal die wundervolle Vorlage:

schere
Plakat: Frohe Weihnachtsgrüsse von der SVP
Bild: watson

Bitte nehmt zur Kenntnis, dass vor allem humorvolle Beiträge aufgeschaltet werden. Hass hat in der Weihnachtszeit keinen Platz (auch das als Hint!).

(sim)


