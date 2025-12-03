Hey User, kannst du dieses SVP-Plakat besser machen? (Ja, du kannst.)
User:innen, wir fordern euch zum Photoshop-Battle auf!
Zur Adventszeit beglückt uns die Schweizerische Volkspartei mit liebevollen Weihnachtsgrüssen.
Wie lieb. Aber wenn wir das Plakat mit den Augen eines Profis betrachten, müsste man sagen, dass man es an manchen Stellen allenfalls etwas optimieren könnte.
Gnädig wie wir sind, verrechnen wir nichts für unsere Vorschläge. Weihnachten ist schliesslich das Fest der Nächstenliebe (das ist ein Hint!)
Hier ein paar Ideen. Danach wollen wir natürlich deine sehen.
Mehr Sicherheit? Könnt ihr haben!
MEHR SICHERHEIT!
Weil die Comic-Sans-ähnliche Schriftart manchmal nicht peppig genug ist:
Und weil zwei Weihnachtsbäume in einem Bild nicht genug sind:
Man muss auch andere Wünsche akzeptieren.
Da muss man schon genau sein.
Aber natürlich, verehrte Userschaft, könnt ihr das viel besser als wir. Postet eure lustigen Plakate in die Kommentare.
Hier noch einmal die wundervolle Vorlage:
Bitte nehmt zur Kenntnis, dass vor allem humorvolle Beiträge aufgeschaltet werden. Hass hat in der Weihnachtszeit keinen Platz (auch das als Hint!).
(sim)
