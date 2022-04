Pädophiler ex-Clown kommt ohne Verwahrung davon

Der Mann ist seit den 1980er Jahren mehrmals wegen pädophiler Übergriffe verurteilt worden. All diese Strafen sind jedoch mittlerweile gelöscht.

Das Gericht sprach den Schweizer der mehrfachen sexuellen Nötigung, der mehrfachen Schändung, der sexuellen Handlungen mit Kindern und der Pornografie schuldig. Es verhängte eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Zudem ordnete das Gericht eine stationäre Massnahme an. Von einer Verwahrung sah das Obergericht ab. Damit erhält der Mann eine letzte Chance auf ein deliktfreies Leben .

Ein 31-jähriger Schweizer ist in der Nacht auf Montag in seiner Wohnung in Herisau AR bedroht und ausgeraubt worden. Der mutmassliche Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.