Bundesrat lehnt Auslosung von Bundesrichterinnen und -richtern ab

Händler soll 66 Unfallautos als «unfallfrei» verkauft haben

Ein Luzerner Occasionshändler soll 66 Unfallautos als «unfallfrei» verkauft haben. Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat den 38-jährigen Serben wegen Betrugs angeklagt, wie sie am Freitag mitteilte. Sie beantragte eine unbedingte mehrjährige Freiheitsstrafe und einen Landesverweis.

In der Darstellung der Staatsanwaltschaft hat der Occasionshändler zwischen Dezember 2015 und Mai 2017 mindestens 66 Autokäuferinnen und -käufer arglistig getäuscht. In Inseraten und an Besichtigungsterminen habe er …