freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

SVP verkündet Zoll-Deal der Schweiz mit den USA

SVP verkündet Zoll-Deal mit den USA – aus Versehen

14.11.2025, 13:3814.11.2025, 13:53

Die SVP hat am Freitagmittag in einer Medienmitteilung eine Einigung zwischen der Schweiz und den USA im Zollstreit verkündet. Dies kurz nach dem Treffen von SVP-Bundesrat Guy Parmelin mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

Diese Meldung verschickte die SVP:

Laut der Mitteilung wurde im Zollstreit eine Einigung erzielt.
Laut der Mitteilung wurde im Zollstreit eine Einigung erzielt.screenshot: svp.ch

«Gut gemacht, Herr Bundesrat Parmelin!», titelt die SVP auch in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. «Er hat einmal mehr geliefert.» Und verkündet dann:

«Die Schweiz und die USA haben sich auf einen viel tieferen Zoll-Tarif geeinigt: 15 Prozent statt 39 Prozent.»

Im Folgenden wird auch der eigene Bundesrat Parmelin über den Klee gelobt. Er suche «nicht den persönlichen Auftritt, sondern möglichst gute Ergebnisse», heisst es etwa. Dabei habe er die richtige Strategie gefunden. Und weiter:

«Er hat im Hintergrund die politischen Fäden gezogen und die Tür geöffnet für die Vertreter der Wirtschaft: Gemeinsam für den Schweizer Werkplatz.»

Der Zeitpunkt der Meldung überrascht: So hatte sich Parmelin nach dem Treffen mit Greer zwar optimistisch gezeigt, gleichzeitig aber verlauten lassen, dass noch nicht alles endgültig geklärt sei.

Woher kommt also die Meldung der SVP? Wie eine Mediensprecherin auf Anfrage von watson erklärt, handelt es sich bei der Mitteilung um einen Fehler. So seien im Vorfeld diverse Formulierungen für Medienmitteilungen vorbereitet worden. Warum diese Version online ging und per Mail verschickt wurde, sei bislang unklar. Klar ist hingegen: Noch gelten nach wie vor die bisherigen Zölle in der Höhe von 39 Prozent. (dab)

Mehr zum Thema:

Zoll-Deal mit USA: Parmelin und Budliger angekommen und «recht optimistisch»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
1 / 6
Die ganze Liste: Diese Zölle verteilt Trump
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
33 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
salamikoenig
14.11.2025 13:47registriert Juli 2017
Der Orange im Weissen Haus in den Hintern kriechen und zugeständnisse machen ist super, aber einen Vertrag in beiderseitigen interesse mit der EU ist schlecht.
Die Logik kann nur von der SVP kommen.
1005
Melden
Zum Kommentar
avatar
Acai
14.11.2025 13:42registriert März 2017
Als nächstes kommt Trump und verlangt mehr statt weniger Zölle. Und noch zwei weitere Goldbarren und für jeden Enkel noch eine Rolex. Weil er so beliebt ist bei der SVP.
702
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hans Jürg
14.11.2025 13:50registriert Januar 2015
Die SVP hat 'aus Versehen' etwas verlautbart. Ist ja nichts Neues, dass sie mit alternativen Fakten hantieren.
624
Melden
Zum Kommentar
33
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
4
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
5
«Mit Aromat ist alles besser»: Wir haben die Aromat-Zweifel-Chips mit euch getestet
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
SCB-Topskorer Merelä muss unters Messer +++ Weitere WM-Medaillen für Schweizer Schützen
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
Haus mit Gewinn verkauft: Der Staat kassiert mit – ein Kanton besonders
Der Immobilienboom macht Hausbesitzer reicher und die Kantone verdienen sehr viel daran. Eine neue Analyse zeigt den Leidensweg einer Familie durch das Gewirr an Steuern und Gebühren.
Hausbesitzende haben Glück gehabt, vor allem, wenn sie schon vor einigen Jahren gekauft haben. Bei einem Verkauf erhalten die allermeisten viel mehr Geld, als sie damals ausgegeben haben. Nach mittlerweile mehr als zwanzig Jahren mit steigenden Immobilienpreisen können die Grundstückgewinne schnell mehrere Hunderttausend Franken ausmachen. Doch dann langt noch der Staat zu – und das wird richtig teuer.
Zur Story