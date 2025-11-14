SVP verkündet Zoll-Deal mit den USA – aus Versehen

Die SVP hat am Freitagmittag in einer Medienmitteilung eine Einigung zwischen der Schweiz und den USA im Zollstreit verkündet. Dies kurz nach dem Treffen von SVP-Bundesrat Guy Parmelin mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer.

Diese Meldung verschickte die SVP: Laut der Mitteilung wurde im Zollstreit eine Einigung erzielt. screenshot: svp.ch

«Gut gemacht, Herr Bundesrat Parmelin!», titelt die SVP auch in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. «Er hat einmal mehr geliefert.» Und verkündet dann:

«Die Schweiz und die USA haben sich auf einen viel tieferen Zoll-Tarif geeinigt: 15 Prozent statt 39 Prozent.»

Im Folgenden wird auch der eigene Bundesrat Parmelin über den Klee gelobt. Er suche «nicht den persönlichen Auftritt, sondern möglichst gute Ergebnisse», heisst es etwa. Dabei habe er die richtige Strategie gefunden. Und weiter:

«Er hat im Hintergrund die politischen Fäden gezogen und die Tür geöffnet für die Vertreter der Wirtschaft: Gemeinsam für den Schweizer Werkplatz.»

Der Zeitpunkt der Meldung überrascht: So hatte sich Parmelin nach dem Treffen mit Greer zwar optimistisch gezeigt, gleichzeitig aber verlauten lassen, dass noch nicht alles endgültig geklärt sei.

Woher kommt also die Meldung der SVP? Wie eine Mediensprecherin auf Anfrage von watson erklärt, handelt es sich bei der Mitteilung um einen Fehler. So seien im Vorfeld diverse Formulierungen für Medienmitteilungen vorbereitet worden. Warum diese Version online ging und per Mail verschickt wurde, sei bislang unklar. Klar ist hingegen: Noch gelten nach wie vor die bisherigen Zölle in der Höhe von 39 Prozent. (dab)