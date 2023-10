Heute müsste Brian vor Gericht stehen: Doch er sucht Öffentlichkeit nur auf Social Media

Der berühmteste Häftling der Schweiz ist wegen Angriffen auf Gefängnispersonal angeklagt. Das Protokoll live aus dem Gerichtssaal.

Andreas Maurer / ch media

Worum geht es?

Brian Henry Keller ist 28 Jahre alt und sitzt seit sechs Jahren in Gefängnissen. Er hat insgesamt eine längere Zeit hinter Gittern verbracht als in Schulen. In Haft attackierte er regelmässig das Personal, weshalb diese immer wieder verlängert wurde.

Gerichtszeichnung von Brian Henry Keller. Bild: keystone

Heute Montag beginnt ein weiterer Prozess gegen ihn. Er muss sich wegen 32 Vorfällen in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies verantworten. Der schwerste Fall betrifft einen Aufseher, den Brian mit einem Glasbruchstück am Kopf getroffen hat. Die Splitter lagen in Brians Zelle, nachdem er randaliert hatte. Das Personal wollte danach die Zelle reinigen.

Warum ist das wichtig?

Diese Frage stellen Leserinnen und Leser regelmässig. Viele wundern sich, dass ein Straftäter in den Medien eine «Plattform» erhalte. Doch darum geht es nicht. Der Fall ist relevant, weil er aufzeigt, wie das Justizsystem in Extremsituationen an seine Grenzen kommt. Der Rechtsstaat muss sich daran messen lassen. Wie geht er mit gefährlichen Straftätern um? Wie bewahrt er dabei die Menschenwürde?

Was sagt Brian?

Brian verteidigt sich auf Instagram. Mit mutmasslich geschmuggelten Handys veröffentlicht er regelmässig Videos aus seiner Zelle. Er sagt, der Aufseher habe durch die Glasscherbe «nur ein blaues Auge» erlitten. Er selber sei viel stärker verletzt worden.

Man mache ihn zu einem Monster. «Selbst wenn ich ein Monster wäre - ich bin sicher kein Engel - kein Mensch darf so behandelt werden», klagt er. Damit meint er, dass er jahrelang zu Unrecht in Haft sitze. Seine Verteidiger argumentieren, er habe in einer Notsituation zugeschlagen.

Brian sucht die Öffentlichkeit mit seinen Onlinevideos und ausgewählten Interviews. Doch vor Gericht will er sich nicht erklären. Er hat sich von der Verhandlung dispensieren lassen.

Im Saal nimmt dafür sein Vater Max Keller Platz. Mit Verspätung erscheint auch seine Mutter.

Wie läuft der Prozess ab?

Die Verhandlung beginnt um 8.30 Uhr am Bezirksgericht Dielsdorf. In dessen Gebiet liegt der Tatort, die JVA Pöschwies. Das Gericht wird das Urteil am 8. November verkünden.

Hängig ist zudem ein zweites Strafverfahren gegen Brian wegen früheren Angriffen in der JVA Pöschwies. Das Bundesgericht hob den Schuldspruch jedoch auf, da das Zürcher Obergericht Brians Haftsituation zu wenig berücksichtigt hatte. Deshalb ist dazu derzeit ein Gutachten in Arbeit.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wollte dieses Urteil abwarten, doch das Gericht lehnte dies ab. Weil Brian schon so lange in Haft sitze dränge die Zeit.

Das Bezirksgericht überträgt die Verhandlung per Video in drei Gerichtssäle, wo die Journalistinnen und Journalisten sitzen.

Warum muss Brian nicht vor Gericht erscheinen?

Schon bei der letzten Verhandlung stellte Brian ein entsprechendes Gesuch. Als Begründung gab er den Medienrummel an. Damals lehnte das Gericht das Gesuch zuerst ab. Doch Brian weigerte sich, seine Zelle zu verlassen. Der Gerichtspräsident besuchte ihn darauf in seiner Zelle. Dabei kam er zum Schluss, dass es nicht verhältnismässig wäre, Brian mit Polizeigewalt vor Gericht zu bringen.

Heute sagt der Gerichtspräsident: «Das Gericht hätte Brian auch diesmal gerne angehört.» Doch da Brian dies ablehne, habe das Gericht nun auf das «ganze Rösslispiel» verzichtet. Damit meint er ein Polizeiaufgebot, das Brians Widerstand zu brechen versuche. Zudem habe Brian ohnehin das Recht, alle Aussagen zu verweigern. Deshalb habe das Gericht das Gesuch nun von Anfang an bewilligt.

