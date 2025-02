72-Jähriger soll nach Tötung von zwei Frauen in Bülach in U-Haft

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat für einen 72-Jährigen Untersuchungshaft beantragt. Der Beschuldigte soll in Bülach zwei Frauen getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft habe am Dienstag beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt, teilte ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Angaben mache sie wegen des laufenden Verfahrens nicht.

Das Zwangsmassnahmengericht hat nun 48 Stunden Zeit, um über den Antrag der Staatsanwaltschaft zu entscheiden.

Der Beschuldigte wurde am Montagmorgen in einem Reiheneinfamilienhaus in Bülach verhaftet. Die Opfer und der mutmassliche Täter sind laut ersten Erkenntnissen der Polizei miteinander verwandt.

Bei den Opfern handelt es sich um eine 68-jährige Schweizerin und eine 49-jährige US-Amerikanerin. Sie lagen im Innern des Hauses. Die Hintergründe der Taten waren am Dienstag unklar. (hkl/sda)