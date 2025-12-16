wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

31-Jähriger wehrt sich vor Zürcher Obergericht gegen Ausweisung

31-Jähriger wehrt sich vor Zürcher Obergericht gegen Ausweisung

16.12.2025, 10:0616.12.2025, 10:06

Ein 31-jähriger Eritreer hat sich am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht gegen eine Landesverweisung gewehrt. Er stiess 2021 eine Frau im HB vor einen einfahrenden Zug.

Der Zug Tilo der SBB faehrt in Richtung Flughafen Mailand Malpensa am Dienstag, 30. Juli 2019. Die neue Bahnverbindung von Stabio zum Mailaender Flughafen Malpensa ist seit dem 10. Juni 2018 in Betrie ...
Im Jahr 2021 habe der Beschuldigte eine Frau am Zürcher Hauptbahnhof vor einen fahrenden Zug gestossen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Der Beschuldigte lebt seit Frühling 2025 in einem betreuten Wohnheim, zuvor war er in einer psychiatrischen Klinik. Ihm macht vor allem die drohende Landesverweisung Sorgen, wie er am Dienstag vor Gericht sagte. Zum Vorfall wollte er nichts mehr sagen, «ich bin heute aber ein anderer Mensch».

Dass er die ihm unbekannte Frau auf die Geleise gestossen hatte, sei «kein böser Wille» gewesen. Er sei damals in einem sehr schlechten Zustand gewesen. Laut Gutachten leidet der 31-Jährige an paranoider Schizophrenie und einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Bei dem Vorfall im Frühling 2021 im Zürcher HB war der Zug noch mit 17 Kilometern pro Stunde unterwegs und etwa 50 Meter entfernt, als die Frau auf die Geleise gestossen wurde. Sie konnte sich selber retten, der Lokführer leitete eine Bremsung ein. Der Zug kam schliesslich an der Stelle zum Stehen, wo die Frau vorher lag. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fünf Pannen und Fehlentscheide in Justiz und Vollzug der letzten fünf Jahre
1 / 7
Fünf Pannen und Fehlentscheide in Justiz und Vollzug der letzten fünf Jahre
1. Am 25. August 2008 wird Daniel H. aus einer Massnahme für junge Erwachsene im Baselbieter Arxhof entlassen. H. musste sich lediglich einer ambulanten Therapie unterziehen und sich regelmässig bei seiner Bewährungshelferin melden. Den Hauptrisikofaktor für einen Rückfall orteten Vollzugsbehörde und Bewährungshilfe in H.s Suchtverhalten. Anderer Risikofaktoren, wie Sexualpräferenzen und psychischer Störung, war sich niemand bewusst. Am 4. März 2009 tötete Daniel H. das Au-Pair Lucie Trezzigni in seiner Wohnung in Rieden bei Baden. Der Untersuchungsbericht zeigte, dass die in einem Verein organisierte Bewährungshilfe nicht mit den nötigen Informationen versorgt worden war. (KEYSTONE/Illustration Linda Graedel) ... Mehr lesen
quelle: keystone / steffen schmidt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos zeigen, wie Syriens neuer Justizminister früher Frauen exekutieren liess
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kunde sticht in Wohnung in Bülach ZH auf Essenslieferant ein
In Bülach ZH ist in der Nacht auf Montag ein Essenslieferant bei einem Tötungsversuch schwer verletzt worden. Die Polizei hat kurz danach einen tatverdächtigen Mann festgenommen.
Zur Story