Schweiz

Justiz

Zwei Kandidierende kommen für Nachfolge des Bundesanwalts Lauber infrage



Zwei Kandidierende für Nachfolge des Bundesanwalts Lauber im Rennen

Die Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung hat entschieden, zwei von drei Bewerbungen für das Amt des Bundesanwalts beziehungsweise der Bundesanwältin weiter zu verfolgen. Sie wird mit ihnen eine zweite Bewerbungsrunde durchführen – und ein Assessment.

Die Kommission habe am Mittwoch drei Personen angehört und danach entschieden, zwei der Bewerbungen weiter zu verfolgen, teilte die Gerichtskommission mit. Ursprünglich hatten sich zwölf Personen auf das Amt beworben. Bekannt und bestätigt ist bis heute einzig die Bewerbung des Genfer Staatsanwalts Olivier Jornot (FDP). Ob er sich unter den zwei Personen in der engeren Wahl befindet, ist nicht bekannt. Die zweite Bewerbungsrunde wird am 25. November stattfinden.

Assessment – anders als bei Wahl Lauber

Bild: keystone

In der Zwischenzeit würden die zwei Personen einem Evaluationsverfahren (Assessment) unterzogen. Die Kommission werde sich auf die Ergebnisse dieses Assessments und der zweiten Anhörung stützen, um zu entscheiden, «ob sie der Vereinigten Bundesversammlung eine Person zur Wahl vorschlagen wird», hiess es.

Dieses zweistufige Verfahren hatte die Kommission bei der Wahl von Michael Lauber im Jahr 2011 noch nicht eingeführt – sie ist ein Novum. Lauber war im 31. August 2020 zurückgetreten.

Ihre Wahlempfehlung gibt die Kommission zuhanden der Vereinigten Bundesversammlung ab. Die Wahl ist für die Wintersession vorgesehen.

Falls die Gerichtskommission zum Schluss kommt, dass keiner der Bewerber für das Amt in Frage kommt, wird die Stelle neu ausgeschrieben und die Wahl um eine Session vertagt. (saw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter