Staatsanwaltschaft Bern droht mit Internet-Pranger

Nach einer Auseinandersetzung im Bahnhof-Parking Bern mit zwei Verletzten droht einem mutmasslichen Täter der Internet-Pranger. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat eine dreistufige Öffentlichkeitsfahndung verfügt, wie sie am Dienstag mitteilte.

Der gesuchte Mann gehörte zu einer Gruppe von vier mutmasslichen Tätern, wovon drei identifiziert und angehalten werden konnten. Die vier Männer hatten am 23. September 2023 zwei andere Männer angegriffen und dabei erheblich verletzt.

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat eine dreistufige Öffentlichkeitsfahndung verfügt. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Die Kantonspolizei Bern leitete umgehend Ermittlungen ein. Im Rahmen des wegen Angriffs mit versuchter schwerer Körperverletzung eingeleiteten Strafverfahrens konnte ein vierter mutmasslicher Täter noch nicht identifiziert werden.

Sollten bis am kommenden Dienstag, 26. März keine Hinweise zur Identität des Gesuchten eingehen, will die Polizei auf ihrer Website zunächst verdeckte Bilder des mutmasslichen Täters veröffentlichen. Führt dies innert Wochenfrist nicht zur Identifikation, werden die Fotos am 2. April unverdeckt publiziert.

Die Berner Justiz hat in den letzten Jahren wiederholt zum Instrument der Öffentlichkeitsfahndung gegriffen, zuletzt im Februar 2024. (rbu/sda)