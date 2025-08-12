sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Vergewaltigungsprozess in Basel: Persönlichkeitsstörung bei 27-Jährigen

Prozess in Basel: «Frauenverachtende Einstellung» bei Beschuldigtem

12.08.2025, 09:4912.08.2025, 09:49
Mehr «Schweiz»

Am Dienstag hat ein Vergewaltigungsprozess am Strafgericht Basel-Stadt begonnen. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten hat beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine «frauenverachtende Einstellung» festgestellt.

Die Gutachterin zeigte sich überzeugt, dass das Gutachten aussagekräftig sei. Allerdings gab sie an, dass es darin Lücken gebe, wie etwa bei der Lebensgeschichte und dem Suchtmittelkonsum. Der Mann soll wenig kooperiert haben.

Der heute 27-jährige Mann soll im Dezember 2023 eine Frau auf der öffentlichen WC-Anlage auf der Claramatte brutal vergewaltigt haben. Im August 2024 soll er bei einer versuchten Vergewaltigung in der Wohnung eines anderen Opfers mit seinen Handlungen dessen Tod in Kauf genommen und dessen Leben gefährdet haben.

Die Anklage lautet auf versuchte vorsätzliche Tötung, mehrfache qualifizierte, teilweise versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sowie weitere Delikte. Auch droht ihm ein Landesverweis. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga +++ FCB sichert sich wohl deutschen Stürmer
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien
Meistgeteilt
1
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
2
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
3
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
4
Neues Gesetz in Italien: Wenn du Müll aus dem Auto wirfst, wird es richtig teuer
5
Spanisches Ligaspiel soll in Miami stattfinden +++ Biels Meisterheld Urs Bärtschi tot
Von Auto angefahren: 4-jähriger Bub stirbt nach Unfall in St.Gallen
Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in St. Gallen tödlich verletzt worden. Ein Personenwagen kollidierte mit dem vierjährigen Buben, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen sei ein 44-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Stahlstrasse Richtung Zürcher Strasse unterwegs gewesen. Zur Kollision mit dem Knaben sei es im Bereich der Feldbachstrasse gekommen, hiess es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Der Bub sei verletzt am Boden liegen geblieben.
Zur Story