Mindestens 24 Schweizer F-35 sollen in Italien produziert werden

Bei den vier übrigen Kampfjets klärt der Hersteller Lockheed Martin zurzeit ab, sie im Rahmen eines Offsetprojektes bei der Ruag in der Schweiz endmontiert werden können. Ist das nicht möglich, werden auch sie in Cameri hergestellt. (sda)

In den USA werden die ersten acht der 36 Kampfjets hergestellt, wie Armasuisse am Donnerstag mitteilte. Mit diesen Flugzeugen soll dann auch die Initialausbildung der Schweizer Pilotinnen und Piloten stattfinden.

Mindestens 24 der 36 F-35A-Kampfjets, die die Schweiz beschaffen will, sollen in Italien hergestellt werden. Bei vier weiteren laufen Abklärungen für eine Endmontage in der Schweiz. Die anderen F-35A werden in den USA produziert.

Wie YouTuber Drachenlord in den Knast kam – ein Drama in 5 Akten

«Selenskyj ein Massenmörder» – Aarauer FDP-Bezirksrichter irritiert mit Ukraine-Aussage

Selenskyj sei ein Vasall der Nato und ein Massenmörder. Das postete der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato auf Linkedin. Die FDP Aarau distanziert sich von dem Post und will prüfen, ob diese Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter vereinbar ist.

Diesen Post setzte der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato am vergangen Wochenende auf Linkedin ab: «Selenskyj ist ein Vasall der USA und Nato und ein eiskalter Massenmörder. Was er und seinesgleichen in der Ostukraine angerichtet haben nennt man Genozid. Und jetzt treibt dieser Superkriminelle auch noch seine eigenen Landsleute in einen hoffnungslosen Krieg. Was für ein kranker Geist. Seine Flucht hat er natürlich längstens gut organisiert.»