Nach Kampfjet-Absturz 206 am Susten wird der Fall neu aufgerollt

Kampfjet-Absturz am Susten: Der Fall wird neu aufgerollt

Der tödliche Flugunfall eines Kampfjet-Piloten im August 2016 im Sustengebiet wird juristisch neu beurteilt: Ab dem heutigen Donnerstag stehen ein Flugverkehrsleiter und ein zweiter Kampfjet-Pilot vor dem Militärappellationsgericht in Aarau. Es geht um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung.

Der Flugunfall ereignete sich am Nachmittag des 29. August 2016 in der Region Sustenpass: Ein 27-jähriger Pilot eines Kampfjets F/A-18 C Hornet kollidierte bei einem Übungsflug mit der westlichen Bergflanke des Hinter Tierberg. Der Pilot kam ums Leben. Das Flugzeug wurde durch den heftigen Aufprall zerstört.

Der Pilot war zu tief geflogen. Der Flugverkehrsleiter der Skyguide AG in Meiringen BE hatte ihn angewiesen, auf eine Flughöhe von 10'000 Fuss (3048 Meter über Meer) zu steigen.

Er forderte ihn zudem auf, auf den Funkkanal der Flugsicherung in Dübendorf ZH zu wechseln. Der Pilot war für den Flugverkehrsleiter in Meiringen nicht mehr über Funk erreichbar.

Ein F/A-18 Jet bei der Landung auf dem Militaerflugplatz Unterbach in Meiringen. Bild: KEYSTONE

Genau 58 Sekunden später kollidierte der F/A-18-Pilot in einer Höhe von 3319 Metern über Meer – rund elf Meter unterhalb des Grats des Hinter Tierberg mit der Westflanke des Berges. Die Mindestflughöhe für den Luftraum, in dem sich der tödliche Unfall ereignete, beträgt jedoch 15'000 Fuss (4572 Meter über Meer).

Schuldig der fahrlässigen Tötung

Das Militärgericht 2, die erste Instanz, verurteilte den Flugverkehrsleiter im Januar 2024 wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 170 Franken. Das Gericht erachtete ihn als mitverantwortlich für den tödlichen Unfall. Er habe dem Piloten nach Rücksprache eine zu tiefe Mindestflughöhe mitgeteilt.

Der Auditor (Ankläger) wollte eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Der heute 42-jährige Flugverkehrsleiter appellierte gegen den Schuldspruch, ebenso der Auditor.

Freispruch für zweiten Piloten

Der verunfallte Pilot war in einer Zweierpatrouille auf dem Militärflugplatz Meiringen gestartet. Das Militärgericht 2 sprach den Piloten des vorausfliegenden Kampfjets F/A-18 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Verteidigung.

Der Auditor verlangte für den heute 41-jährigen Piloten der Schweizer Luftwaffe eine bedingte Freiheitsstrafe von 9 Monaten. Er hat gegen den Freispruch Appellation eingelegt.

Das Gericht begründete den Freispruch damit, dass dieser Pilot zwar vom vorgeschriebenen Startprozedere abgewichen sei. Er sei zu steil und zu langsam unterwegs gewesen. Der verunglückte Pilot habe jedoch die Startvorgaben mit seinem zu flachen Steigflug ebenfalls nicht eingehalten.

Die Hauptverhandlung vor dem Militärappellationsgericht 2 ist auf zwei Tage angesetzt. Das Gericht, das in den Räumen des Aargauer Obergerichts tagt, will die Urteile am Freitagnachmittag eröffnen. (sda)