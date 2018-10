Schweiz

Kanton Zug

Zuger Regierungsrat Beat Villiger (CVP) nimmt Wahl trotz Affäre an



Zuger Regierungsrat Beat Villiger (CVP) nimmt Wahl trotz Affäre an

Bild: KEYSTONE

Der am 7. Oktober wiedergewählte Zuger Regierungsrat Beat Villiger (CVP) nimmt die Wahl an, wie er am Donnerstag mitteilte. Er hatte mit einer ausserehelichen Affäre für Schlagzeilen gesorgt. Bevor er die Wahl annahm, hatte er sich daher Bedenkzeit erbeten. (sda)

Die verschiedenen Parteien rüsten sich für die Wahlen 2019 Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter