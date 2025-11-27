wechselnd bewölkt
Kanton Zug

30-Tonnen-Stein fällt in Walchwil ZG auf Strasse

30-Tonnen-Stein fällt in Walchwil ZG auf Strasse

27.11.2025, 13:38

Ein 25 Kubikmeter grosser und 30 Tonnen schwerer Gesteinsblock ist am Mittwochabend in Walchwil ZG auf eine Strasse gestürzt. Verletzt wurde niemand.

Walchwil Stein
So gross ist der Gesteinsblock.Bild: kanton zug

Der Nagelfluhblock habe sich oberhalb des Franzosenlochs gelöst, teilte die Direktion des Innern des Kantons Zug am Donnerstag mit. Er sei den Steilhang hinunter in den Wald gestürzt und habe dort eine Schneise geschlagen. Dann sei er auf die Hinterbergstrasse geschlagen und unter dieser zum Stillstand gekommen. Er habe auf dieser tiefe Einschläge hinterlassen.

Die Hinterbergstrasse bleibt voraussichtlich bis zum Wochenende gesperrt. Eine akute Gefahr besteht nach ersten Einschätzungen der Behörde nicht. Es würden aber weitere Abklärungen vorgenommen. Zudem solle die Strasse bis zum Wochenende behelfsmässig instandgestellt werden. (dab/sda)

