Das ist der klimafreundlichste Kanton der Schweiz

Daten und Quellen

Der WWF hat das Kantonsrating 2024 beim Beratungsunternehmen EBP in Auftrag gegeben. Für die Gesamtbewertung der Kantone wurden in den verschiedenen Handlungsfeldern lediglich Ziele und eingesetzte Massnahmen mit eingerechnet. Die tatsächliche Wirkung, beispielsweise hinsichtlich Emissionsreduktion, wurde nicht berücksichtigt.



In das abschliessende Ranking der 26 Kantone hat der WWF diese Wirkungsindikatoren hingegen mit einfliessen lassen, weshalb die Rangliste teilweise etwas von der Gesamtbewertung im EBP-Bericht abweicht.