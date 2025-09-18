Der Klimawandel bedroht auch die Gletscher. Bild: KEYSTONE

Verein Klimaschutz Schweiz lanciert im März Permafrost-Initiative

Der Verein Klimaschutz Schweiz will unter dem Namen «Permaschutz-Initiative» im März 2026 eine neue Volksinitiative lancieren. Die Initiative will «die importierten Emissionen ins Auge fassen, die mehr als die Hälfte unserer Emissionen ausmachen und in keiner Klimabilanz auftauchen».

Der schmelzende Permafrost habe dramatische Folgen für die Schweizer Bergwelt, wie unter anderem der Bergsturz in Blatten VS gezeigt habe, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Verein Klimaschutz Schweiz fordert «endlich griffige Klimaschutz-Massnahmen».

Bis dato gebe es weder gesetzliche Grundlagen noch Klimapläne oder Strategien, wie die Schweiz ihre importierten Emissionen reduzieren solle, lässt sich Geschäftsführer Oliver Daepp zitieren. Mit ihrer zweiten Volksinitiative nach der Gletscher-Initiative wolle der Verein Klimaschutz Schweiz Bewegung in den politischen Stillstand bringen.

Mit über 40 Permafrost-Initiative-Wanderungen will der Verein bereits diesen Oktober die Initiative bekannt machen. (sda)