sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Permaschutz-Initiative wird vom Verein Klimaschutz Schweiz lanciert

Die Schweiz soll ihre CO2-Emissionen bis 2050 auf netto Null senken. Das will der Bundesrat. Im Bild der schmelzende Rhonegletscher. (Archivbild)
Der Klimawandel bedroht auch die Gletscher.Bild: KEYSTONE

Verein Klimaschutz Schweiz lanciert im März Permafrost-Initiative

18.09.2025, 11:3418.09.2025, 11:34

Der Verein Klimaschutz Schweiz will unter dem Namen «Permaschutz-Initiative» im März 2026 eine neue Volksinitiative lancieren. Die Initiative will «die importierten Emissionen ins Auge fassen, die mehr als die Hälfte unserer Emissionen ausmachen und in keiner Klimabilanz auftauchen».

Der schmelzende Permafrost habe dramatische Folgen für die Schweizer Bergwelt, wie unter anderem der Bergsturz in Blatten VS gezeigt habe, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Verein Klimaschutz Schweiz fordert «endlich griffige Klimaschutz-Massnahmen».

Bis dato gebe es weder gesetzliche Grundlagen noch Klimapläne oder Strategien, wie die Schweiz ihre importierten Emissionen reduzieren solle, lässt sich Geschäftsführer Oliver Daepp zitieren. Mit ihrer zweiten Volksinitiative nach der Gletscher-Initiative wolle der Verein Klimaschutz Schweiz Bewegung in den politischen Stillstand bringen.

Mit über 40 Permafrost-Initiative-Wanderungen will der Verein bereits diesen Oktober die Initiative bekannt machen. (sda)

Mehr zum Thema:

Bundesrat plant neues CO2-Gesetz ohne höhere oder neue Abgaben – das musst du wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht es aus, wenn gegen 100'000 fürs Klima demonstrieren
1 / 19
So sieht es aus, wenn gegen 100'000 fürs Klima demonstrieren
Gegen 100'000 Menschen strömten laut Organisatoren am Samstag nach Bern, um vor den Wahlen für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.
quelle: jan hostettler / jan hostettler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es hat mit Wehmut zu tun» – wie der Klimawandel die Schweizer Bergwelt verändert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
Meistgeteilt
1
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
4
Coup für «Doping-Spiele»: Sprint-Star und Weltmeister gibt Teilnahme bekannt
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
Trumps Zollhammer trifft die Schweizer Uhrenindustrie frontal: Exporte sacken massiv ab
Seit dem 1. August 2025 gelten für viele Schweizer Exporte in die USA Zölle von 39 Prozent. Nun hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit erstmals Exportzahlen für diesen Zeitraum veröffentlicht. Besonders die Uhrenindustrie hat mit massiven Verlusten zu kämpfen.
Schlechte Nachrichten von der Schweizer Exportwirtschaft: Sie hat im August weniger Waren ins Ausland verkauft. Die Exporte sanken saisonbereinigt nominal um 1,0 Prozent auf 22,03 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also zu konstanten Preisen - resultierte hingegen ein Plus von 2,4 Prozent.
Zur Story