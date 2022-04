Schweiz verfehlt ihr Klimaziel 2020

Deutliche Worte findet die Bewegung Klimastreik Schweiz. Das Ziel einer Reduktion von 20 Prozent im Vergleich zu 1990 sei ungenügend gewesen. Sie schrieb auf Twitter: «Eine Schande und ein Verbrechen an unserer Existenz und Zukunft.» (sda)

Der Bericht zeigte auch, dass fossile Brennstoffe weiterhin zu einem bedeutenden Anteil zum Heizen benutzt würden. Denn die Wintertemperaturen hätten einen starken Einfluss auf die Menge an ausgestossenen Treibhausgasen.

Damit die Emissionen deutlich sinken, müssten die Klimaschutzmassnahmen in allen Sektoren verstärkt werden, so das BAFU.

Der Gebäudesektor hatte zum Ziel, die Treibhausgasemission um 40 Prozent zu senken. Geschafft hat er eine Reduktion um 39 Prozent seit 1990. Der Verkehrssektor hätte in dieser Zeit die Emissionen um zehn Prozent senken sollen - und schaffte eine Reduktion um acht Prozent. Am 14. April wird das BAFU das Treibhausgasinventar für die Jahre 1990-2020 dem Uno-Klimasekretariat vorlegen.

Das Ziel wurde trotz positiver Effekte der Corona-Pandemie wie etwa weniger Verkehr oder weniger Heizemissionen aufgrund des warmen Winters verfehlt. Die Emissionen würden seit Aufhebung der Corona-Massnahmen wieder deutlich ansteigen, schrieb das Bundesamt für Umwelt (BAFU) in seinem am Montag veröffentlichten Treibhausgasinventar 2020.

Klimastreikende im September 2021 in Zürich.

Klimastreikende im September 2021 in Zürich. Bild: keystone

Die Entführung von Impfchef Berger – was bisher geschah

Bundesrat eröffnet Institut für künstliche Intelligenz in Bulgarien

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Klima-Aktivisten blockieren Autobahn in Lausanne

Butscha: Wieso jeder von uns zum Täter werden kann – und was die Bilder gefährlich macht

Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Nehammer soll in Moskau «humanitäre Hölle» ansprechen ++ Fluchtkorridore angekündigt

Mit diesen 8 Tipps werden Ostern für dich bestimmt nicht langweilig

Das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür. Damit dir während den freien Tagen nicht langweilig wird, haben wir hier acht sehr empfehlenswerte Ausflüge rund um die Ostertage zusammengestellt. Und ja: Es hat auch Schlechtwetter-Varianten.

Eine 20-Rappen-Münze so auf ein gekochtes Ei werfen, dass diese stecken bleibt? Ja, das geht. Wer's nicht glaubt, kann am Ostermontag unter den Bögen am Limmatquai oder auf dem Rüdenplatz diesen Zürcher Brauch bewundern oder selbst mitmachen.