Aldi verdrängt Coop und zieht im Basler Bahnhof ein

Der Discounter Aldi hat erstmals dauerhaft eine Ladenfläche in einem SBB-Bahnhof erhalten. Auf der Passerelle im Basler Bahnhof wird er die Filiale von Coop ersetzen, wie die Basler Zeitung schrieb. Die Filiale von Coop war seit 2016 fester Bestandteil im Basler Bahnhof SBB.

Alle drei beteiligten Unternehmen bestätigten der Zeitung den Wechsel. Coop müsse die Ladenfläche Ende April 2026 räumen, weil die SBB den Mietvertrag nicht verlängert habe. Eine alternative Filiale stehe nicht in Aussicht. Dass Aldi den Zuschlag erhalten habe, liege nach eigenen Angaben am «Hochfrequenzkonzept», das eigens für die Filiale im Basler Bahnhof entwickelt worden sei. Für den neuen Laden investiere der Discounter eine Million Franken.

Die 155 Quadratmeter grosse Filiale bietet zukünftig hauptsächlich Frischprodukte, Bio-Artikel sowie regionale Waren von Schweizer Produzenten.

Standorte bei den Bahnhöfen

Die Flächen bei Schweizer Bahnhöfen haben den Vorteil, dass zahlreiche Pendlerinnen und Pendler an den Geschäften vorbeikommen und diese auch am Sonntag geöffnet werden dürfen. Bis jetzt profitierten davon vor allem Migros und Coop.

In direkter Nähe zum Bahnhof kann Aldi die Filialen beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich und in Biel vorweisen. Diese werden nicht von der SBB vermietet, sondern von Dritten. Nur diese zwei Filialen von insgesamt 245 Standorten können bislang am Sonntag geöffnet werden.

Aldi hatte schon früher Bewerbungen für ähnliche Standorte bei der SBB abgegeben, welche aber nicht berücksichtigt wurden.

Teure Miete

Die Standorte bei den Bahnhöfen sind teuer. Bei ähnlich grossen Ladenflächen im Bahnhof Chiasso beträgt der Mietzins 3300 Franken pro Quadratmeter pro Jahr.

Dabei stellt sich die Frage nach der Rentabilität für Aldi. Aldi Suisse meint dazu: «Die Eröffnung der Bahnhofsfiliale in Basel basiert auf wirtschaftlichen Überlegungen.» Hervorgehoben wird die höhere Kundenfrequenz am Bahnhof, wo rund 140’000 Pendler pro Tag zu verzeichnen sind. Man wollte gemäss Aldi Suisse zudem günstiger als die Konkurrenz bleiben.

Aldi Suisse möchte sich zukünftig für weitere ähnliche Standorte bewerben.

