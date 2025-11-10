wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Leben

Bearista: Dieser Starbucks-Becher sorgt in den USA gerade für einen Hype

Video: watson/lucas zollinger

Starbucks hat einen neuen Becher – die Amis prügeln sich drum

10.11.2025, 14:4610.11.2025, 14:53

Vergesst Labubus, die USA haben ihren neuen Hype-Artikel gekrönt. Es ist ein kleiner Kaffeebecher in Form eines Bären, der passenderweise «Bearista» heisst und er gehört zur diesjährigen US-Winterkollektion von Starbucks.

Bei seinem Verkaufsstart am 6. November herrschte in einigen Filialen der weltgrössten Café-Kette Ausnahmezustand: Lange Schlangen, Gerangel, Tränen. Mancherorts war «Bearista» bereits wenige Minuten nach Ladenöffnung (– zum Teil also schon um kurz nach 4.30 Uhr morgens –) ausverkauft. So sah das aus:

Video: watson/lucas zollinger

Dass es sich so ein Hype um den kleinen Glasbären entwickelt, hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Auf TikTok hat ein Video, das «Bearista» angekündigt hat, über 33 Millionen Aufrufe. Und auch ein zweites Video wurde über zwei Millionen Mal angeschaut.

Der Bärenbecher ist mittlerweile komplett ausverkauft. Auf Onlineplattformen wie eBay finden sich mittlerweile jedoch unzählige Angebote – zu teilweise horrenden Preisen. Bei Starbucks kostete das Trinkgefäss 25 Dollar (umgerechnet rund 20 CHF).

Ein weiteres Produkt, das vor einiger Zeit für einen Hype sorgte:

Wirtschafts-News
Ein Sportgetränk für mehrere tausend Franken? Was es mit dem Prime-Hype auf sich hat

Gewisse Fans, die leer ausgingen, haben sich einfach kurzerhand selbst ähnliche Becher gebastelt – etwa aus alten Honigbehältern. Und auch auf Plattformen wie Etsy werden bereits sogenannte «Dupes», also Kopien, angeboten.

Starbucks-«Bearista» Dupe (2025)
Im Internet werden Kopien von «Bearista» zum Verkauf angeboten.Bild: etsy.com

In Europa gibt es «Bearista» nicht – und er wird auch nicht kommen, wie die Starbucks-Medienstelle auf Anfrage von watson mitteilte. Der Becher ist ein exklusives Produkt der US-Winterkollektion.

Starbucks entschuldigt sich

Starbucks hat sich nach dem ganzen Hype ebenfalls geäussert. In einem Statement entschuldigte sich das Unternehmen für die «Enttäuschung». Die Nachfrage sei «weitaus höher als erwartet» gewesen. Künftig wolle man sicherstellen, dass mehr Fans die Chance auf den «Bearista Cup» hätten, heisst es weiter. (lzo)

Mehr aus den USA:

Weitere aktuelle Videos findest du hier:

Delfin «Mimmo» ist der Star von Venedig – jetzt schlagen Tierschützer Alarm

Video: watson/Lucas Zollinger

Japan und der Krieg gegen die Bären – jetzt werden die Polizisten bewaffnet

Video: watson/lucas zollinger

US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mehrere Tote

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dieser Instagram-Künstler malt Promis auf Starbucks-Becher
1 / 14
Dieser Instagram-Künstler malt Promis auf Starbucks-Becher
Kaum zu glauben: Der Künstler, der diese unglaublichen Star-Portraits auf den Starbucks-Bechern erschaffen hat ist erst 19 Jahre alt. bild: instagram/ldochev
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir packen die Hype-Puppe aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Israel übergibt Leichen von 15 toten Palästinensern +++ Hamas übergibt weitere Geisel
2
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
3
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
4
Trump begnadigt Rudy Giuliani
5
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
Quiz-Time! Wie viel Wissen hast du über die Schweizer Gemeinden?
Nicht alle wissen, dass watsons Rauszeit-Reto einmal mit dem Velo jede Schweizer Gemeinde besucht hat. Vor genau zehn Jahren hat er seine 11'000 km lange Tour dur d'Schwiiz beendet. Grund genug, zu prüfen, wie viel Wissen über die mittlerweile noch 2121 Schweizer Gemeinden noch bei Radel-Rauszeit-Reto vorhanden ist.
Zur Story