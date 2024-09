Der Prämienanstieg geht weiter: Santésuisse rechnet mit Wachstum von mindestens 5 Prozent

Gestiegen seien zuletzt insbesondere die Kosten für Laboranalysen, Spitex und Physiotherapie. Zudem seien die Kosten für Medikamente und ihre verschriebene Menge deutlich angestiegen, ebenso wie das Leistungsvolumen, die Anzahl der Gesundheitsbehandlungen und die Verwaltungskosten, so Bonus.ch. (sda)

Santésuisse stützt seine Prognose auf die in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 4,8 Prozent pro Versicherten gestiegenen Gesundheitskosten, wie zuvor die Tamedia-Zeitungen vom Dienstag berichteten. Auch für das nächste Jahr rechnet der Verband mit einem starken Kostenwachstum, weil Tariferhöhungen zugunsten der Leistungserbringer im Raum stünden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Deutsche Hockeyspieler erlebten in Auschwitz eine böse Überraschung

Städte wollen Autos verbannen – doch der neuste Streit bahnt sich zwischen ÖV und Velo an

Wie der Westen einen grossen Krieg in Europa riskiert

FCB-Rekordspieler Frei per sofort zu Winterthur +++ Ein Pole für Yverdon

What? Trump gibt plötzlich zu, dass die «Big Lie» eine Lüge war

Riesenmengen Plastik gelangen in die Umwelt – und der Hauptsünder ist nicht China

Wegen technischer Probleme geht im Gubrist gar nichts mehr

Am Montagabend bahnt sich im Raum Zürich ein Verkehrschaos an. Der Gubrist-Tunnel ist laut Verkehrsmeldung wegen technischer Probleme in beiden Richtungen gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch unbekannt.