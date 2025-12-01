Schlag gegen Krypto-Geldwäscherei in Zürich: Behörden beschlagnahmen Millionen in Bitcoin

wechselnd bewölkt
Behörden beschlagnahmen Millionen in Bitcoin in Zürich

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat letzte Woche nach langen Ermittlungen der Polizei die Server-Infrastruktur eines im Kanton Zürich betriebenen Bitcoin-Mixers ausgehoben. Über diesen seien Milliardenerlöse aus Verbrechen gewaschen worden, meldet die Staatsanwaltschaft.

Die Server wurden von den Zürcher Behörden nun stillgelegt.bild: kanton zürich

Der sogenannte «Bitcoin-Mixer» wurde seit 2016 von einer unbekannten Täterschaft unter dem Namen «cryptomixer.io» betrieben. Die Gelder stammten dabei überwiegend aus illegalen Darknet-Geschäften, Ransomware-Lösegeldzahlungen, betrügerischen Online-Shops, Krypto-Diebstählen und anderen Straftaten. Bei einem Bitcoin-Mixer werden einbezahlte Bitcoins durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Bitcoins anderer Benutzer gemischt, um die Rückverfolgung zu verunmöglichen. Das Transaktionsvolumen betrug dabei weit über eine Milliarde Franken in Bitcoin, wobei der Gewinn der Betreiber auf mehrere Millionen Franken geschätzt wird.

Die Server-Infrastruktur wurde nun im Kanton Zürich von der Staatsanwaltschaft zusammen mit Cyberspezialisten der Polizei lokalisiert und Ende November 2025 stillgelegt. Das Betriebskapital im Gegenwert von rund 23 Millionen Franken in Bitcoin wurde sichergestellt, die Infrastruktur und die Domain wurden beschlagnahmt. (dab)

8 Kommentare
avatar
Frank der Stein
01.12.2025 10:48registriert Juni 2022
Super Sache! Und ich dachte schon, die Polizei sei da komplett machtlos und hätte das technologische Rennen mit Abstand verloren. Schön, dass Verbrecher doch ab und zu zur Rechenschaft gezogen werden.
avatar
Jep.
01.12.2025 10:48registriert Januar 2022
Wie wurden die Bitcoin beschlagnahmt? Und wie wurden die Transaktionen ausfindig gemacht? Finde das spannend und hätte gern etwas mehr Info dazu.
