wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Künstliche Intelligenz

Schweizer verzichten mehrheitlich auf KI bei Ferienplanung

Schweizer verzichten mehrheitlich auf KI bei Ferienplanung

30.09.2025, 10:1230.09.2025, 10:12

Obwohl sich der Gebrauch Künstlicher Intelligenz ausbreitet, werden entsprechende Tools in der Schweiz als Informationsquelle für Produkte und Dienstleistungen selten genutzt. Dies hat eine Mach-Studie der Wemf AG für Werbemedienforschung ergeben, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Bei der Einkaufsberatung setze die Schweizer Bevölkerung nach wie vor grossmehrheitlich auf klassische Kanäle wie Empfehlungen von Bekannten oder aus Zeitungen sowie «aus dem Internet», heisst es.

travel agency, reisen, reisebüro, ferien, ferien buchen, buchungen, travel agent, reiseagentin, reisen, urlaub, shutterstock
KI kommt bei der Ferienplanung in der Schweiz noch selten zum Einsatz.

Bei der Ferienplanung würden nur 2,2 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner auf KI-Tools zurückgreifen. Noch zurückhaltender zeigt sich die Bevölkerung gemäss der Wemf-Studie bei Dienstleistungen wie Versicherungen: Hier nutzen nur 0,6 Prozent KI-basierte Anwendungen. (rbu/sda)

Mehr zu Ferien & Reisen:

Ich habe ChatGPT gefragt, wohin ich in die Ferien soll – und wurde positiv überrascht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
WM-Silberheld Knak wechselt nächste Saison zum ZSC + Ljunggren zurück in Fribourg
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Die Schweiz gibt 22,8 Millionen Franken an Äquatorialguinea zurück
Die Schweiz gibt Vermögenswerte in der Höhe von 22,8 Millionen Franken an die Bevölkerung der Republik Äquatorialguinea zurück. Die beiden Staaten haben am Montag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, wie das Aussendepartement (EDA) mitteilte.
Zur Story