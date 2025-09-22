bedeckt12°
Das sind die Geheimtipp-Ferienorte in Europa

Geheimtipps Europa Tomar Portugal
Sie staunt über die Schönheit des Siegers in diesem Ranking. Hast du den Ort erkannt?Bild: Shutterstock
Rauszeit

Diese 10 Ferienziele sind absolute Geheimtipps

Die Ferien sind für viele vorbei und vielleicht hast du auch gedacht: Nächstes Mal gehe ich an einen Ort mit weniger Leuten. Dann haben wir dir hier einige Geheimtipps aus ganz Europa. Wetten, die kennst du noch nicht.
22.09.2025, 13:0522.09.2025, 13:05
Reto Fehr
Reto Fehr

Es ist ja so eine Sache mit Geheimtipps. Ich finde: Geheimtipps gibt es gar nicht. Das ist alles sehr subjektiv. Wenn du jetzt unten die Liste durchschaust und den Ort auf Rang 1 entdeckst, denkst du vermutlich: Wow, noch nie gehört. Fragst du einen Iberer, wird er dich vermutlich auslachen und sagen, das sei der grösste «Bünzlião»-Ort, den es gibt.

Einfach, dass du da dann nicht hingehst und überrascht bist, dass du nicht alleine bist. Und ja, wir wissen es: Durch die Publikation hier war's das eh mit dem «Geheimtipp». Die (Mit-)Schuld schieben wir hier gekonnt auf die Ferienwohnungen-Plattformen E-Domizil und Hometogo, welche den Geheimtipp-Index 2025 erstellten und dabei diverse Faktoren auswerteten (Infobox unten).

50 Orte sind klassiert, darunter zwei in der Schweiz: Weggis und Sils im Engadin. Kannst selbst urteilen, wie sehr das Geheimtipps sind. Die Macher schreiben zur Analyse: «Ziel der Analyse ist es, Destinationen zu identifizieren, die touristisch noch wenig überlaufen sind, aber dennoch attraktive Rahmenbedingungen für erholsame und authentische Ferien bieten.»

Genug der vielen Worte. Wir kommen zu den Top-10-Destinationen. Lass uns Bilder (und wenige Worte) sprechen lassen:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Beaumaris

Geheimtipps in Europa Beaumaris Wales
Der Blick auf Beaumaris auf der Insel Anglesey in Wales.Bild: Shutterstock

Wir starten in Wales. Für mich ist ja das ganze Land völlig unterbewertet. Ich war mal zwei Wochen da und staunte täglich. Beispielsweise über Beaumaris im Norden. Die wilde Küste, die Burgen aus dem Mittelalter und natürlich das Beaumaris Castle: die grösste Burg, die nie ganz fertiggestellt wurde. Ja, das Wetter kann da wechselhaft sein – aber oft macht's das dann auch grad aus.

Geheimtipps in Europa Beaumaris Wales
Beaumaris Castle: Bekannt als die grösste Burg, die nie fertiggestellt wurde.Bild: Shutterstock

🇫🇷 Labeaume

Geheimtipps in Europa Labeaume Frankreich
Die Steinbrücke über die Beaume.Bild: Shutterstock

Rund 5,5 Autostunden von Bern entfernt liegt das Dörfchen Labeaume in der Ardèche. Früher lebte man hier von der Wein-, Seiden- und Olivenproduktion. Heute ist es der Tourismus. Und das ist wenig verwunderlich bei den wunderschönen Flusspools, der unberührten Landschaft und ihren verborgenen Höhlen. Erkunde die Gegend wandernd, beispielsweise dem Fluss entlang zu den hängenden Gärten.

Geheimtipps in Europa Labeaume Frankreich
Bild: Shutterstock

Auch schön – und in der Schweiz:

Rauszeit
Über diese 8 Hängebrücken solltest du dich mal wagen

🇷🇴 Sibiu

Geheimtipps in Europa Sibiu Rumänien
Bild: Shutterstock

Siebenbürgen – eine Region voller Überraschungen. Wenn du alte Städte und herrliche Landschaften liebst, bist du hier richtig. Sibiu (Hermannstadt) ist eines der Zentren. 2007 wurde die Stadt zur Kulturhauptstadt Europas ernannt. Geniesse das Schlendern durch die Gassen und geniesse das Leben.

Geheimtipps in Europa Sibiu Rumänien
Bild: Shutterstock

Wer gerne kleine Orte mag:

Rauszeit
Das sind 8 der schönsten Dörfer der Schweiz – wetten, du kennst nicht alle? (Teil 2)

🇪🇸 Valdoviño

Geheimtipps in Europa Valdoviño Spanien
Bild: Shutterstock

Praktisch ganz im Nordosten Galiciens liegt Valdoviño. Wilde Küste und dramatische Klippen sorgen für das Ambiente. Naturliebhaber und Surfer werden die Strände lieben. Und das alles in freigeistlicher Atmosphäre. Hier kannst du abschalten.

Geheimtipps in Europa Valdoviño Spanien
Bild: Shutterstock

🇫🇷 Beynac-et-Cazenac

Geheimtipps in Europa Beynac-et-Cazenac
Bild: Shutterstock

Beynac-et-Cazenac besteht aus den beiden Dörfern Beynac (am Fluss) und Cazenac (im Wald) mit ihren Weilern. Wobei der Teil am Fluss deutlich eindrücklicher ist. Burgen und das Dordogne-Tal sorgen dafür, dass sich Romantiker hier richtig wohl fühlen.

Geheimtipps in Europa Beynac-et-Cazenac
Die Burg Beynac hoch über dem Fluss.Bild: Shutterstock
Rauszeit
Diese 10 Ferientipps in Europa kennst du sicher noch nicht

🇩🇪 Bremm

Geheimtipps in Europa Bremm Deutschland Mosel
Die bekannten Schleifen der Mosel.Bild: Shutterstock

Die Mosel schlängelt sich in einigen Hufeisenkurven durch Rheinland-Pfalz. Eine der schönsten dieser Schlaufen findest du in Bremm. Neben steilen Weinbergen findest du hier viel Natur. Übrigens: Der Bremmer Calmont (378m) gehört mit seiner Steigung von 65 Grad zu den steilsten Weinberglagen Europas. Und natürlich darf eine Schifffahrt nicht fehlen.

Geheimtipps in Europa Bremm Deutschland Mosel
Bild: Shutterstock

🇫🇷 Puy-l'Evêque

Geheimtipps in Europa Puy-l&#039;Eveque Frankreich
Puy-l’Évêque, das Steindorf am Lot.Bild: Shutterstock

Eindrückliche Flussschleifen und Weine, das kann auch Puy-l'Evêque bieten. Hier im Departement Lot in Okzitanien überzeugt das Nest mit Weinen und Ruhe am Fluss. Hübsch sind hier auch die verschiedenen Dörfer der Region mit den typischen Steinhäuser anzuschauen.

Geheimtipps in Europa Puy-l&#039;Eveque Frankreich
Alleine das Bild beruhigt.Bild: Shutterstock

Noch mehr davon:

Dir hat es zu viele Touristen? Hier 11 Geheimtipps für Reisen in Europa

🇬🇷 Nafplio

Geheimtipps in Europa Nafplio Griechenland
Der Blick von der Festung Palamidi auf Nafplio und das Meer.Bild: Shutterstock

857 Treppenstufen sind es vom Meer bis zur Festung Palamidi. Die Aussicht will verdient sein – aber es lohnt sich. Ansonsten kannst du hier vor allem das Leben geniessen: Schöne Strände, lebhafte Tavernen und viel Sonne bilden den passenden Rahmen auf der Peloponnes. Nafplio übrigens war 1829 bis 1834 die provisorische Hauptstadt Griechenlands.

epa10786361 An aerial picture taken with a drone shows the Bourtzi Castle in Nafplio, Peloponnese, Greece, 05 August 2023. The Greek culture ministry and the Hellenic Public Properties Co announced th ...
Die Bourtzi-Festung vor Nafplio. Ich kenne jemanden, der war im Dorf (es sei schon schön), konnte sich aber nicht an diese Burg-Insel erinnern.Bild: keystone

🇮🇹 Brisighella

Geheimtipps in Europa Brisighella Italien
Vorne die Rocca di Brisighella (auch Rocca Manfrediana e Veneziana di Brisighella). Bild: Shutterstock

Zwischen Bologna und Rimini liegt das verträumte Brisighella. In den Hügeln des Apennin kannst du hier eines der Mitglieder der «Borghi piu belli d'Italia» (Die schönsten Dörfer Italiens) entdecken. In den verwinkelten Gassen solltest du die Via del Borgo oder Via degli Asini nicht verpassen. Diese führen mit einem Säulengang in einer Häuserzeile auf der Höhe des ersten Stockwerks durch das Dorf. Und natürlich die Rocca di Brisighella, wo die Festung auf zwei der drei Felsspitzen thront.

Geheimtipps in Europa Brisighella Italien
Der Torre dell’Orologio ist ein weiteres Wahrzeichen, und das Ziffernblatt zeigt nur – wie beim Bau damals in Italien üblich – sechs Stunden an.Bild: Shutterstock

🇵🇹 Tomar

Geheimtipps in Europa Tomar Portugal
Blick über den Nabão-Fluss zur Altstadt und zur Burg.Bild: Shutterstock

Am besten bewertet wird auf dem Geheimtipp-Index Tomar in Portugal. Die Macher schreiben kurz dazu: Kopfsteinpflaster, bunte Azulejos, Geschichte Portugals. «Azulejos sind übrigens Bilder aus quadratischen, bunt bemalten und glasierten Keramikfliesen», sagt Wikipedia.

Die Stadt beruhe auf einem esoterischen Plan, ähnlich wie die Akropolis oder das Pantheon. Sie gehört zu den bedeutendsten Stätten der Tempelritter. Das Christuskloster gehört zum UNESCO-Welterbe, die Templerburg ist ein Muss.

Kurz ausserhalb der Stadt rund 100 Kilometer nordöstlich von Lissabon steht das Pegões-Aquädukt, das sieben Kilometer lange Bauwerk besteht aus 180 Bögen und zählt zu den Nationaldenkmälern Portugals.

Geheimtipps in Europa Tomar Portugal Aquaduct
Der beeindruckendste Teil des Aquädukts.Bild: Shutterstock
Geheimtipps aus der Schweiz:
Daten und Quellen
Die Ferienwohnungs-Plattformen E-Domizil und Hometogo haben im Geheimtipp-Index 2025 die Top 50 Ferienziele publiziert. Sie werteten dafür gemäss eigenen Angaben eine «Vielzahl relevanter Faktoren» aus. Dazu zählen unter anderem Klima, Ruhe, Umgebung, Suchtrends, Wanderwege, Kulinarik und Kosten für Ferienunterkünfte.
Die ganze Top 50 mit der genauen Punktzahl-Aufteilung findest du hier.
