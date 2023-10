Wissenswertes zum Gewächshausanbau in der Schweiz

Fläche

Gemäss Angaben von Agroscope werden in der Schweiz etwas mehr als 14’000 Hektar für den Gemüseanbau bewirtschaftet. Davon entfallen knapp 1000 Hektar auf den Anbau in Gewächshäusern. Diese Zahl deckt sich mit den Angaben des Bundesamts für Raumentwicklung, wonach auf etwas mehr als 1000 Hektar der Landwirtschaftsfläche dauerhafte Glas- und Folienkonstruktionen stehen.



Kulturen

In Gewächshäusern wachsen vor allem Feldsalat, Radieschen, Tomaten, Gurken, Auberginen und Kopfsalat. Die hierzulande angebauten Tomaten wachsen fast alle in Gewächshäusern.



Regionen

Vor allem in den Kantonen Genf, Waadt, Freiburg, Tessin und Zürich stehen viele Gewächshäuser. In der Westschweiz ist die Hors-sol-Technik weit verbreitet. Dabei wächst das Gemüse ohne Verwendung von Erde in einem Substrat, welchem Wasser und Nährstoffe via Schlauchsystem zugeführt werden.