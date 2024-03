Die Kinobranche hat sich seit der Corona-Pandemie wieder erholt. Bild: Shutterstock/ watson

Kinos in der Schweiz sind wieder beliebt – die grosse Film- und Kinostatistik

Die Schweizer Kinos mussten während der Corona-Pandemie grosse Publikumsrückgänge einstecken. Doch im letzten Jahr füllten zahlreiche Besucher wieder die Schweizer Kinosäle. Diese Filme sind für den Kinoerfolg verantwortlich.



Mehr «Schweiz»

Die bequemen roten Sessel, das lecker riechende Popcorn, der perfekt abgemischte Ton und eine übergrosse Leinwand, die einem das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein – ein Kinobesuch ist ein Erlebnis, das alle menschlichen Sinne anregt. Das Kino-Jahr 2023 konnte mit etlichen Film-Perlen glänzen. Hier erfährst du, wie es der Schweizer Kinoindustrie im letzten Jahr erging.

Die Kinos in der Schweiz

Das Bundesamt für Statistik hat am Montag die neue Film- und Kinostatistik veröffentlicht. 2023 haben die Schweizer Kinos rund 10,5 Millionen Eintritte verzeichnet. Seit Ende der Corona-Pandemie stiegen die Kinoeintritte wieder stetig an. Im Vergleich zu 2022 konnten im letzten Jahr 21 Prozent mehr Eintritte verkauft werden. Das Vor-Corona-Niveau ist aber noch nicht ganz erreicht. So waren es im Vergleich zu 2019 immer noch 16 Prozent weniger verkaufte Tickets. Seit Ende der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen aber wieder deutlich an.



Die Schweizer Kinos verzeichneten 2023 einen starken Anstieg der Eintritte für Blockbusters. Die vier Filme Barbie, Avatar: The Way of Water, The Super Mario Bros. Movie und Oppenheimer hatten 2023 allein nahezu einen Viertel aller Eintritte generiert.

Dieser Trend ist auch in der Grafik zu den Kinoeintritten pro Kalenderwoche erkennbar. Zu Beginn des letzten Jahres lockte der Film Avatar in der ersten und zweiten Kalenderwoche die Menschen in die Kinosäle. Auch die Kalenderwochen 30 bis 32 erreichten überdurchschnittlich viele Eintritte – in dieser Zeit liefen die beiden Filme Barbie und Oppenheimer neu im Kino.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden 2023 in den Kinosälen 100 Filme mehr gezeigt, das waren rund 3405 Kinovorführungen. Bei den gezeigten Neuerscheinungen gab es einen Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zu 2022.