Wo soll der ESC 2025 stattfinden? Diese Städte und Hallen kommen infrage

Die Planung des ESC läuft bereits seit letzter Woche. Noch vor dem Sieg ist für den «Fall der Fälle» eine Taskforce ins Leben gerufen worden.

Der Austragungsort ist einer jener Entscheidungen, die also baldmöglichst gefällt werden soll, sagt Edi Estermann, Leiter der Medienstelle SRF, gegenüber dem «Blick».

Einige Städte haben sich bereits beworben. Die Bedingung: Sie müssen über eine grosse Halle sowie ein ausgebautes Verkehrsnetz verfügen. Die Bewerber und Kandidaten:

Genf

Die Stadt Genf hat bereits eine Bewerbung eingereicht. Die Stadt verfügt über den Messekomplex Palexpo.

Standort: In der Gemeinde Le Grand-Saconnex, neben dem Flughafen Genf und der Autobahn A1

In der Gemeinde Le Grand-Saconnex, neben dem Flughafen Genf und der Autobahn A1 Kapazität: 15'000 Plätze



Der Messekomplex Palexpo in Genf. Bild: keystone

Bern

Wenn es nach Nemo geht, würde der ESC in Biel stattfinden. Doch das Bieler Kongresshaus ist dafür viel zu klein. In Bern hingegen würden zwei Stadien infrage kommen.

Standort: Bern, in der Nähe des Wankdorf-Bahnhofs

Bern, in der Nähe des Wankdorf-Bahnhofs Kapazität: ab Frühjahr 9000 Plätze

Das Messegelände Bernexpo. Bild: KEYSTONE

Eine zweite Option liegt nicht in weiter Ferne. Die PostFinance-Arena neben der Bernexpo bietet mehr Platz, sei aber akustisch nicht ideal, sagt Bernexpo-CEO Tom Winter gegenüber dem Blick.

Standort: Bern, in der Nähe des Wankdorf-Bahnhofs.

Bern, in der Nähe des Wankdorf-Bahnhofs. Kapazität: 17'031 Plätze



Die PostFinance-Arena ist die grösste Eissporthalle der Schweiz. Bild: KEYSTONE

Für Regierungsrat Philippe Müller kommt Bern als Austragungsort nicht infrage. Auf X schreibt er:

«ESC: Bleib' fern von Bern!»

Und weiter: «Schweizer gewinnt den seit Jahren durch und durch korrupten ESC. Dieses Jahr auch noch antisemitisch geprägt und von schlimmen Gewaltereignissen mit Polizeieinsätzen begleitet.»

Der Post schlägt hohe Wellen – und ist nun auch Thema im Parlament. GFL-Grossrat Manuel C. Widmer fordert von Müller Beweise für seine Behauptung. Der Regierungsrat dürfte sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch mit dem Thema befassen. Ohne die Unterstützung des Kantons wäre eine Ausrichtung des ESC im Jahr 2025 in einer Berner Stadt nicht denkbar.

Zürich

Zürich prüft die Durchführung bereits. Das Hallenstadion sei «prädestiniert für den ESC», teilt Direktor Philipp Musshafen mit. Politikerinnen und Politiker machen sich schon für den Austragungsort Zürich stark. So sagte beispielsweise SP-Nationalrat Fabian Molina im «SonnTalk», er hoffe, der ESC finde nächstes Jahr in Zürich statt.

Standort: Oerlikon, in der Nähe des Bahnhofs

Oerlikon, in der Nähe des Bahnhofs Kapazität: 15'000 Plätze



Das Hallenstadion in Zürich. Bild: Sporthilfe/KEYSTONE/Calabrò/Bohrer

Basel

«Basel steht bereit», teilte die Stadt mit. Regierungspräsident Conradin Cramer reichte auf X die Gründe ein, warum genau Basel ein «hervorragender Austragungsort» sei: die Infrastruktur, die Erreichbarkeit und die Gastfreundschaft.



Standort: In der Gemeinde Münchenstein, erreichbar via Tram vom Bahnhof Basel

In der Gemeinde Münchenstein, erreichbar via Tram vom Bahnhof Basel Kapazität: 12’400 Plätze

Die St. Jakobshalle in Basel. Bild: keystone

St.Gallen

Christine Bolt, Chefin der Ostschweizer Landwirtschaftsausstellung Olma, möchte den ESC nach St.Gallen, in die neu eröffnete Olma-Halle, holen.

Standort: St.Gallen, erreichbar via Tram vom Bahnhof St.Gallen sowie über die Autobahn A1

St.Gallen, erreichbar via Tram vom Bahnhof St.Gallen sowie über die Autobahn A1 Kapazität: 12'000 Plätze

Die Olma-Halle in St.Gallen. Bild: keystone

