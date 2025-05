Ist der King tatsächlich König? Holt Subway die Krone? Oder erobert McDonald’s Gold? bild: Getty/zvg

Diese Fast-Food-Restaurants werden in der Schweiz am besten bewertet

Die drei grössten Fast-Food-Ketten sind in der Schweiz dutzendfach vertreten. Obwohl sie in ihren Filialen auf Einheitlichkeit setzen, werden die Standorte sehr unterschiedlich bewertet. Insbesondere ein Typ von Filiale hat es schwer.

Ruben Schönenberger / ch media

Die drei grössten Fast-Food-Anbieter der Schweiz betreiben nach eigenen Angaben insgesamt 330 Filialen. Platzhirsch ist McDonald's: Mit 182 Standorten weist er etwa doppelt so viele Filialen auf wie Burger King mit 93. Subway kommt auf 55.

Aber wo isst man am besten? Die Google-Bewertungen der einzelnen Filialen geben einen Hinweis.

Zu den Daten Die Angaben zu den Filialen wurden teilweise über die Website der Fast-Food-Kette und teilweise über Google Maps ermittelt. In die Betrachtung gingen nur Standorte ein, die auf Google Maps automatisch auffindbar waren und mindestens 50 Mal bewertet wurden. Das trifft bei McDonald’s auf alle 182 Standorte zu. Bei Burger King konnten 78 Standorte erfasst werden, bei Subway 46.



Google-Bewertungen geben das subjektive Empfinden der Bewertenden wieder. Die drei Fast-Food-Ketten betonen denn auch alle, dass diese Bewertungen zwar wichtig, aber nicht allein entscheidend für allfällige Massnahmen seien.



Die Krone geht an Subway

Die 46 Subway-Filialen, die in die Bewertung eingegangen sind, kommen im Schnitt auf rund 4,1 Sterne. Das ist mehr als Burger King (3,8) und McDonald's (3,7).

Ein Blick auf die Verteilung der Bewertungen zeigt ebenfalls deutlich, dass Subway am besten abschneidet.

Auch die bestbewertete Filiale gehört zum Sandwich-Konzern: Sie steht in unmittelbarer Nähe des Stade de Genève und kommt bei 477 Bewertungen auf schon fast sensationelle 4,9 Sterne. Ein Besucher schrieb vor wenigen Wochen beispielsweise: «Ce subway est pratique, et le service excellent, rien à dire. Merci beaucoup!» («Dieser Subway ist praktisch und der Service ist exzellent, da gibt es nichts zu beanstanden. Vielen Dank!»)

Voll des Lobes ist auch Sebastian Becker. Er ist CEO von Convenience House Schweiz, der Lizenznehmerin von Subway für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Der Standort zeichne sich durch ein aussergewöhnlich engagiertes Team aus.

Burger King und McDonald's sind ähnlich gut

Die beiden anderen Fast-Food-Ketten werden nicht nur im Durchschnitt sehr ähnlich bewertet, auch ihre jeweils beste Filiale schafft es auf den gleichen Wert. Oder genauer: ihre besten Filialen. So erzielen die McDonald's-Filialen in Zug und Langenthal BE beide 4,6 Sterne. Ebenso wie die drei Burger-King-Filialen in Petit-Lancy GE, Matran FR und Bellinzona TI.

Burger King könnte allerdings schon bald mit Subway gleichziehen: Der Burger King im Zürcher Hauptbahnhof kommt auf ein Rating von 4,9, wurde aber erst 24 Mal bewertet und fällt deshalb aus dem Ranking.

In einer Kategorie holt McDonald's die Krone

Zwar können Filialen auch gut besucht sein, ohne dass sie bewertet werden, aber in der Regel dürfte zutreffen: Wo viele Menschen essen, wird in der Regel öfter bewertet.

In dieser Betrachtung schwingt der McDonald's am Zürcher Bahnhofplatz oben aus. Fast 4000 Bewertungen ergaben hier 3,7 Sterne. Auch auf den Plätzen 2 und 3 sind zwei Filialen des Schweizer Marktführers, jene in Crissier VD und jene in Lugano TI.

Der McDonald's am Bahnhofplatz Zürich hat fast 4000 Bewertungen bild: Google maps

Auf Autobahn-Raststätten haben es die Filialen schwer

Die am schlechtesten bewertete Filiale über alle drei Ketten steht auf der Raststätte Forrenberg ZH nahe Winterthur und gehört zu Burger King. Nur gerade 2,3 Sterne erhält dieser Standort. Ein Gast beschwert sich, dass schon zum vierten Mal etwas gefehlt habe. Ein anderer beschwert sich über die Qualität: «Kalte Cheeseburger, kalte Burger, das geht überhaupt nicht …»

Auch die zweitschlechteste Filiale gehört zu Burger King. Und auch diese steht an der Autobahn. 2,7 Sterne erhält der Standort Neuenkirch Ost im Kanton Luzern an der A2. Burger King schreibt dazu: «Standorte an Autobahnen stellen oft grössere operative Herausforderungen, unter anderem aufgrund einer wahrgenommenen längeren Wartezeit.»

Win Whopper-Menü von Burger King. Bild: AP/AP

Tatsächlich scheinen Standorte an der Autobahn problematisch zu sein. Oder besonders kritische Gäste anzulocken. Die am schlechtesten bewertete McDonald's-Filiale steht an der A1 bei Lully FR. Sie erhält 2,9 Sterne, unter anderem wegen der Wartezeit. Ein Gast schreibt: «Küche ist sehr langsam!»

McDonald's-Mediensprecher Alberto Picece sagt dazu: «Je nach Gästestruktur und Standort können sich die Rückmeldungen stark unterscheiden. An Autobahnraststätten etwa trifft man erfahrungsgemäss auf weniger Stammkundschaft, eine sehr vielfältige Gästegruppe und oft auf Menschen unter Zeitdruck.» Das könne sich auf die Bewertung auswirken.

Bei Subway schafft es die schlechteste Filiale immerhin auf 3,1 Sterne. Sie steht in Basel im Stadion St. Jakob-Park. Bemängelt wird hier vor allem die Bedienung. Subway schreibt dazu allgemein: «Ein grosser Teil unserer Standorte wird derzeit von einzelnen Franchisenehmern geführt. Dadurch kann es zu Unterschieden in der Kundenerfahrung kommen.» Zudem stünde bei rund der Hälfte der Filialen noch eine umfassende Modernisierung bevor.

Alle Filialen in der Übersicht

