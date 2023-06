Zu diesem spektakulären Wasserfall kommst du bei Punkt 4. Bild: Marianne Tschanz-Rieder

Schöne Täler statt hohe Gipfel: Hier kommen 7 Tipps für «Nach-hinten-Wanderungen»

Für einige gehört ein Gipfelkreuz einfach zu einer guten Wanderung mit dazu. Andere mögen es nicht, wenn man zu viele Höhenmeter bezwingen muss. Darum haben wir hier Tipps für wunderschöne (fast flache) «Nach-hinten-Wanderungen».

Immer wieder erhalte ich Feedbacks, die nach «flachen» Wanderungen fragen. So auch von meinem alten Kollegen A. B. Er freue sich wöchentlich auf Wandertipps, speichere viele – aber habe sie noch nie gemacht.

Auf jeden Fall schrieb er mir kürzlich: «Ich habe gemerkt: Ich bin ein ‹Nach-hinten-Wanderer› und weniger ein ‹Nach-oben-Wanderer›. Also bisschen obsi darf's schon gehen, aber vor allem nach hinten. Flach in die Landschaft rein. So im Fels drin, das beeindruckt mich nicht und auch Wandern als richtig anstrengender Sport reizt mich nicht.»

Nun, darum für alle Nach-hinten-Wanderer und -Wanderinnen: Das ist für euch.

Clos du Doubs JU

Distanz: ca. 15 Kilometer

Dauer: ca. 4 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag. Wir sind auf der Wanderland-Route 95 unterwegs.

Wir starten im Jura, und zwar im schönen St-Ursanne. Von hier folgen wir dem Doubs bis Soubey.

Dafür folgen wir dem Fluss auf der linken Uferseite bis Charbonnière, meist auf Naturpfaden und praktisch immer am Ufer des herrlich blaugrün schimmernden Fluss.

Gemütlich dem Doubs entlang wandern – oder auch mit dem Kanu durch die Gegend paddeln. Bild: Sébastien Staub

Bei Tariche entdeckst du auf der gegenüberliegenden Seite einen Campingplatz. Es hat da auch ein schönes Restaurant. Rüber kommst du mit der Barke mit Seilwinde aus eigener Kraft (Achtung, die fährt erst ab 3. Juli 2023 wieder).

Die Selbstbedienungsfähre bei Tariche über den Doubs. Bild: instagram/hansruedihitz

Bei Sous les Roches laden viele schöne Plätze zum Verweilen ein. Nachdem wir die Flussseite bei Charbonnière wechseln, folgt bald ein Teersträssli, auf welchem wir bis Soubey wandern. Highlight auf diesem Stück ist vielleicht die einzige (von drei) verbliebenen Mühlen in Bief du Moulin. In Soubey übrigens steht die einzige Schweizer Kirche nördlich der Alpen mit einem Kalksteinplattendach.

Routenvorschlag:

Fextal GR

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: ca. 2:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Vielleicht der Posterboy für Nach-hinten-Wanderungen in den Bergen ist das Fextal bei Sils im Engadin. Optionen wären hier in der Gegend auch das Val Fedoz oder Val Cavloc.

Die Einsamkeit im Fextal. Bild: Gian Andri Giovanoli, Sils Maria – Copyright Sils Tourismus

Im Fextal erreichst du das Restaurant-Hotel Fex nach gut 75 Minuten. Ein idealer Ort, um einzukehren und auf der anderen Seite der Fedacla zurück nach Sils zu wandern. Du könntest auch noch weiter bis zur Alp Mout Selvas ins Tal hinein – da wird es einsamer und wunderschön.

Und der Blick ins so schön flache Tal hinein. Bild: Gian Andri Giovanoli, Sils Maria – Copyright Sils Tourismus

Das Fextal gilt da und dort als schönstes Seitental im Engadin. Du wirst schnell herausfinden, warum dem so ist. Wiesen, Weiden und Waldpartien wechseln sich hier ab und selbst Friedrich Nietzsche sagte einst über den Ort: «Im Grunde gefällt mir's nirgendwo so gut.»

Routenvorschlag:

Garfiuntal GR

Distanz: ca. 13 Kilometer

Dauer: ca. 3:15 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir bleiben in Graubünden, wechseln aber nach Klosters. Vom Bahnhof aus kannst du hier ins Garfiuntal wandern, immer der jungen Landquart entlang.

Die Landquart schlängelt sich durch das Tal. Bild: Destination Davos Klosters

An Brätlistellen wird es dir auf den knapp 2 Stunden bis zur Alp Garfiun nicht mangeln (optional kannst du auch in Monbiel starten, dann reichen dir 45 Minuten).

Die Alp Garfiun. Bild: Destination Davos Klosters

Die Sagenbord-Hängebrücke ist auf dem Weg nach hinten eine von drei Möglichkeiten, um die Landquart zu überqueren. Das Restaurant Alp Garfiun bietet eine grosse Sonnenterrasse für alle, die keine Grillsachen mit dabeihaben.

Routenvorschlag:

Iffigenalp BE

Distanz: ca. 5 Kilometer

Dauer: ca. 1:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ich sag's grad zu Beginn: Du kannst auch mit dem Postauto zur Iffigenalp bei Lenk im Simmental. Schöner ist's aber natürlich, wenn du noch ein Stück weit wanderst und dir die Option auf das Postauto einfach offenlässt.

Der Iffigfall zum Start der Wanderung. Bild: Shutterstock

Wir starten hier am Fuss des Iffigfalls bei der Postautohaltestelle (eine Haltestelle zuvor hätte es auch einen Parkplatz). In knapp einer Stunde erreichst du die Iffigenalp auf einer Terrasse auf 1600 Metern über Meer zu Fuss, umgeben bist du dabei von Dreitausendern wie dem Wildstrubel und dem Wildhorn.

Ziel der Wanderung: das Berggasthaus Iffigenalp. Bild: Berghaus Iffigenalp

Auf der Iffigenalp kannst du auch übernachten und dann am zweiten Tag eine grössere Wanderung unternehmen. So bietet sich beispielsweise ein Übergang nach Crans-Montana im Wallis an.

Routenvorschlag:

Jonental AG/ZH

Distanz: 5 Kilometer

Dauer: ca. 1:20 Stunden

Kondition: leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Aber nein, es muss nicht immer irgendwo in den Bergen sein, wo es schöne Täler hat. Eine gemütliche Nach-hinten-Wanderung bietet sich auch an der Grenze vom Aargau zu Zürich an: das Jonental.

Die Wallfahrtskapelle im Jonental. Bild: Shutterstock

Wir starten hierzu in Jonen und erreichen im Wald dem Fluss entlang nach rund 30 Minuten die Kapelle Jonental, die bedeutendste Wallfahrtskapelle im Aargau. Immer wieder laden Feuerstellen zum Verweilen ein.

Nach der Kapelle folgen wir dem Flussverlauf weiter aufwärts, überqueren die Kantonsgrenze und wandern unter der Autobahn hindurch bis Zwillikon, wo wir wieder den Bus nehmen können.

Routenvorschlag:

Valle di Muggio TI

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Diese Wanderung führt durch das südlichste Tal der Schweiz, das Muggiotal (Valle di Muggio). Hier scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Die Terrassen von Muggio. Bild: Paolo Crivelli

Wir starten in Bruzella und wandern an der bekannten Mühle vorbei nach Cabbio und weiter bis Muggio. Geniesse hier unbedingt einen Spaziergang durch den alten Dorfkern mit den engen Gassen. Gegenüber siehst du auch schon die alten Terrassen, welche hier früher für die Landwirtschaft angelegt wurden.

Der Blick auf Casima und weiter das Tal hinunter bis Italien. Bild: Switzerland Tourism/Tina Sturzenegger

Wir überqueren den Breggia-Fluss für den Rückweg und wandern dabei durch eine der Terrassenanlagen. Auch Casima ist nochmals ein wunderschönes, verträumtes Dörfli in einer Waldlichtung mit den für das Tal typischen Terrassen, bevor der Weg erneut über die Breggia und zurück zum Ausgangspunkt führt.

Routenvorschlag:

Schächental UR

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: ca. 1:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Den Abschluss macht der hinterste Teil des Schächentals im Kanton Uri. Vielleicht kennst du den Stäubenfall da, entweder von einer Fahrt über den Klausenpass (schöner Aussichtspunkt weit oben auf der gegenüberliegenden Talseite) oder von Instagram, wo der rund 100 Meter hohe Wasserfall hinter Alphütten ein beliebtes Sujet ist.

Postkartenschweiz beim Stäubenfall. Bild: Shutterstock

Auch wenn wir hier sehr urchig unterwegs sind, kann es an schönen Wochenenden auch ziemlich voll werden. Darum: Starte früh. Los geht es in Ribi, von wo wir in knapp einer Stunde den Weiler Äsch erreichen.

Hier wartet eine schöne Grillstelle mit Blick auf den Wasserfall auf dich, es hat ein (im Sommer offenes) Gasthöfli und der Weiler inmitten der hohen Berge ist einfach wunderschön.

Zurück geht es auf dem gleichen Kiessträssli (du kannst hier auch mit dem Kinderwagen hoch). Oder: Steige in das alte Gondeli zur Oberalp und wandere hoch über dem Tal bis Wannelen, wo dich eine weitere Gondel wieder nach Ribi bringt. Achtung: Bei der Seilbahn Äsch vorher abklären, ob sie in Betrieb ist.

Die alte Seilbahn von Äsch nach Oberalp mit Blick auf den Stäubenfall. Bild: Christian Perret

Auf der oben vorgeschlagenen Wanderung absolvierst du rund 200 Höhenmeter. Falls du nur 60 hinauf, dafür 450 hinunter wandern willst: Steige in Ribi ins alte Gondeli nach Wannelen und wandere von dort in rund einer Stunde bis Äsch.

Routenvorschlag:

