«Pistole am Kopf»: Der Yonex-Badmintonhalle an der Hardbrücke droht das Aus

Bis dahin Abwarten und Däumchen drehen wollen die Betreiber aber nicht, darum auch der Gang an die Öffentlichkeit. Zu tsüri.ch sagt Kurz:

So oder so, zuerst müssen die Zürcher Stimmberechtigten über die Bauvorhaben befinden. Wie die Stadt auf ihrer Webseite schreibt, soll dies 2029 der Fall sein, Baubeginn wäre demnach frühestens 2030.

«Wie dieser Abgang dereinst aussehen wird und was die möglichen Auswirkungen auf die Badmintonhalle sein werden, ist noch offen» lässt sie sich im Bericht zitieren.

Noch sei nichts definitiv entschieden. Evelyne Richiger, Sprecherin des städtischen Tiefbauamts der Stadt Zürich, sagt gegenüber dem Tagesanzeiger , dass das Amt derzeit an einer Analyse für den künftigen Abgang Nord der Franca-Magnani-Brücke arbeite.

Die beiden Gründer, Philipp Kurz und Thomas Münzner, haben darum mit den Verantwortlichen den Dialog gesucht. «Wir haben sofort interveniert, und kurz darauf kam das Tiefbauamt für ein Gespräch zu uns in die Sporthalle», sagt Kurz gegenüber tsüri.ch. «Seither arbeitet das Amt an einem möglichen Plan B.»

«Die Auffahrt zur geplanten Franca-Magnani-Brücke soll flacher werden (1 Prozent weniger Steigung) als ursprünglich geplant», heisst es in der Mitteilung.

Doch nun droht der Yonex-Halle das Aus, wie die Betreiber in einer Mitteilung schreiben . Grund dafür ist eine Anpassung der für 2034 geplanten Franca-Magnani-Brücke, die dereinst die Kreise 4 und 5 von der Geroldsstrasse zur Lagerstrasse verbinden soll.

Seit 1997 gibt es die Yonex-Badmintonhalle an der Zürcher Hardbrücke. Die Halle wird rege genutzt, nicht nur von Sportbegeisterten, sondern auch für Konzerte und verschiedene Veranstaltungen.

