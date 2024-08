Openair Gampel 2024: Salome scheitert beim Rivella-Duell

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit rivella entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam auf dem Gelände des Openairs Gampel. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen.Das Leben braucht mehr Farbe. Egal ob mit Rivella Rot, Blau, Gelb oder Grün - rivella fordert dich auf, den eigenen und den Alltag anderer farbiger zu gestalten, Neues zu wagen und auch mal einen Schritt weiterzugehen. Besuch den rivella-Stand am Gampel und «Mach’s farbig.» Die Chance auf Gratistickets für deinen Festivalsommer findest du hier!

Mittendrin ist auch Salome – mit einem Auftrag. Sie muss sich mit einer anderen Person um den Preis duellieren. Beiden wird je eine Farbe zugelost und sie haben 30 Minuten Zeit, ein komplettes Outfit in nur dieser einen Farbe zusammenzustellen.

Die «Mach's farbig!»-Challenge: Wer schafft es, innerhalb von 30 Minuten ein Outfit in einer Farbe zusammenzustellen?

sponsored by

sponsored by

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Es ist, als würde ich verschwinden»: So dramatisch ist die Lage für Frauen in Afghanistan

Selenskyj: Nachschub für Verteidigung in Ostukraine eingetroffen

Israel ruft Anwohner mehrerer Gaza-Gebiete zu Flucht auf + Ringen um Waffenruhe dauert an

Bundesrat will die 13. AHV-Rente mit höherer Mehrwertsteuer finanzieren

FCB und YB buhlen um denselben Stürmer +++ Was passiert mit BVB-Talent Moukoko?

Banksy bringt letztes Motiv an: Jetzt ist klar, was es mit den Tieren auf sich hat

«It Ends with Us» kommt in die Kinos – und (fast) der ganze Cast wird gecancelt

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Roger Federer hat sein Grundstück in Herrliberg ZH verkauft

Nach zwölf Jahren hat Ex-Tennisstar Roger Federer sein Grundstück in Herrliberg am rechten Zürichseeufer wieder verkauft. Wie die NZZ berichtet, gehört das knapp 5800 Quadratmeter grosse Bauland nun der Zürcher Amini-Gruppe. Diese ist darauf spezialisiert, Grundstücke dieser Art zu überbauen und die Neubauprojekte im obersten Preissegment an anspruchsvolle Kunden zu verkaufen.