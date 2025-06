Bild: keystone

Glarner Jäger dürfen jetzt auch Wölfe schiessen

Glarner Jägerinnen und Jäger dürfen per 15. Juli dank einer neuen Verordnung Wölfe töten. Dafür müssen sie eine Schulung absolvieren und ein Jagdpatent besitzen. Wer sich allerdings verschiesst, muss mit einer Busse von bis zu 5000 Franken rechnen.

Mit dieser Regelung setzte die Glarner Regierung einen Vorstoss der kantonalen SVP-Fraktion um, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Ziel sei es, die Jägerschaft für die durch den Bund bewilligten Abschüsse beiziehen zu können. In Graubünden beispielsweise konnten die Jäger dies bereits in der vergangenen Jagdsaison tun.

Es gelten allerdings einige Regeln: Nur wer sich anmeldet, eine spezielle Schulung absolviert und ein gültiges Patent hat, darf auf das geschützte Raubtier schiessen. Dies allerdings primär während der Hoch- und Niederwildjagd, so sollen Fehlabschüsse minimiert werden.

Busse bei Fehlabschüssen

Kommen diese trotzdem vor, müssen die Jäger eine Busse zahlen. 500 Franken für Welpen, 2500 Franken für erwachsene Wölfe und 5000 Franken, falls das Tier ausserhalb der geregelten Zeiten oder Gebieten getötet wird.

Verstösst jemand gegen die Regeln und transportiert beispielsweise den getöteten Wolf widerrechtlich ab, wird ihm die Zulassung entzogen, wie die Regierung weiter schrieb.

Mithilfe auch bei Vergrämung

Die neue Verordnung sieht ausserdem vor, dass die Jägerinnen und Jäger auch bei der sogenannten Vergrämung mithelfen dürfen. Diese umfasst gezielte Schüsse in Wolfsnähe, um bei den Tieren Angst auszulösen und sie somit gezielt von Gebieten fernzuhalten.

Auch darf die Jägerschaft die Wildhut neu bei der Besenderung von Wölfen unterstützen und somit die Tiere einfangen. Die neue Regelung soll am 15. Juli in Kraft treten. (sda)