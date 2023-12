«Bildung für Alle»: Heute ist grosser Sammeltag

Die Glückskette und ihre Partnerorganisationen haben am Donnerstag zu einem nationalen Solidaritätstag unter dem Motto «Bildung für Alle» aufgerufen. Die Hälfte der gesammelten Spenden soll in der Schweiz eingesetzt werden.

Blick in die Telefonzentrale der Glückskette (Archivaufnahme.) Bild: KEYSTONE

Die andere Hälfte komme im Ausland für Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen zu Gute. «Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln und eine gute Ausbildung absolvieren können», wird Bundesrätin Viola Amherd in der Medienmitteilung der Glückskette zitiert.

244 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter können weltweit nicht zur Schule gehen, wie es weiter hiess. Kinder, die keinen Zugang zu Bildung hätten, seien oft einem erhöhten Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Doch auch junge Menschen in der Schweiz seien betroffen, fast jeder zehnte Jugendliche habe keinen Abschluss oder keine Ausbildung. Diese Menschen hätten ein viermal höheres Risiko, später in Armut zu leben.

In allen Landesteilen der Schweiz organisiert die Glückskette mit der Unterstützung der SRG bereits seit Mitte Dezember verschiedene Solidaritätsinitiativen. Der Donnerstag ist laut Mitteilung der Höhepunkt der Solidaritätswoche, die seit dem 16. Dezember unter dem Namen «Coeur à Coeur» in der französischsprachigen Schweiz und seit dem 18. Dezember auf SRF 3 durchgeführt wird.

Spendenversprechen zum Thema «Bildung für Alle: eine Zukunft für Kinder und Jugendliche in der Schweiz und weltweit» können von 7 bis 23 Uhr unter der von der Swisscom zur Verfügung gestellten Gratisnummer 0800 87'07 07 gemacht werden. Zudem kann direkt online unter www.glueckskette.ch, via Twint oder am Postschalter mit dem Vermerk «Bildung» gespendet werden. (sda)