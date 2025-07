Jung hilft Alt und umgekehrt: Die Generationensolidarität funktioniert in der Schweiz

Und so überrascht es denn auch nicht, dass die Idee, sich unter den Generationen finanziell aus der Patsche zu helfen, gut ankommt. Gut zwei Drittel der 25- bis 80-Jährigen finden, dass Eltern ihre erwachsenen Kinder in finanziellen Schwierigkeiten unterstützen sollen. Immerhin 56 Prozent denken, dass erwachsene Kinder ihren Eltern, falls nötig, einen finanziellen Zustupf überweisen sollten. Gemäss der Umfrage des Bundesamtes für Statistik fliessen die finanziellen Zuwendungen aber häufiger von den Eltern zu den Kindern als umgekehrt. (aargauerzeitung.ch)

In der Praxis zeigt sich die Generationensolidarität so: 14 Prozent der Bevölkerung unterstützt mindestens einmal pro Woche Personen aus dem eigenen Umfeld, die Hilfe benötigen. In mehr als der Hälfte der Fälle werden dabei die Eltern oder Schwiegereltern unterstützt. Häufig begleiten die Kinder ihre betagten Eltern zum Arztbesuch, helfen im Haushalt, erledigen administrative Angelegenheiten oder kümmern sich um die Kranken- und Körperpflege.

Jung finanziert Alt, zum Beispiel in der Altersvorsorge oder bei den Krankenkassenprämien. Diese Themen sorgen regelmässig für politische Kontroversen. Auf das Alltagsleben zwischen den Generationen scheint sich dies nicht negativ auszuwirken. Am Montag hat das Bundesamt für Statistik Resultate einer Befragung zum Thema Hilfe zwischen Jung und Alt publiziert.

Erwachsene Kinder sollen sich um ihre pflegebedürftigen Eltern kümmern: Das findet eine Mehrheit der Menschen in der Schweiz. Die Solidarität funktioniert auch in die umgekehrte Richtung gut.

2,6 Minuten dauert der Weg in die Hölle. Denn nach 2,6 Minuten werden einer 13-Jährigen auf TikTok niederschmetternde Inhalte gezeigt, schreibt die 25-jährige Autorin Adele Zeynep Walton in ihrem eben erschienenen Buch «Logging Off: The Human Cost of Our Digital World». 2,6 Minuten bis zu Posts von Menschen mit Depressionen, Essstörungen, Suizid-Gedanken. Die Zeitmessung stammt von Amnesty International, die Menschenrechts-Organisation hat eine angeblich 13-jährige TikTok-Nutzerin auf Erkundungstour geschickt.