Diese neuen Berufe kannst du bald lernen – und diese sterben aus

Durch gesellschaftliche Entwicklungen entstehen neue Berufe. Es gibt aber auch solche, die aussterben. Wir haben sie aufgelistet.

Der Bund beziehungsweise das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ist verantwortlich für die Überprüfung und Anpassung aller beruflichen Grundbildungen auf wirtschaftliche, technologische, ökologische und didaktische Entwicklungen hin. Diese Überprüfung erfolgt alle fünf Jahre.

Neue Berufe in der Schweiz

2023 hat das SBFI insgesamt 50 neue oder revidierte Berufe genehmigt und erlassen. 23 Berufe gehören zur beruflichen Grundbildung und 27 Berufe werden der höheren Berufsbildung zugeordnet.

Grund für die Einführung neuer Berufe sind beispielsweise die Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Ökologie. In diesem Zusammenhang braucht die Wirtschaft entsprechende Fachkräfte.

Ein Beispiel für so einen neuen Beruf ist der Beruf Solarinstallateurin / Solarinstallateur EFZ. Dabei montieren, installieren, warten und reparieren die Fachkräfte Solaranlagen auf Flachdächern, auf geneigten Dächern sowie an Fassaden. Es wird damit gesorgt, dass die Gebäudehüllen zu Energieerzeugungsanlagen werden und die Ansprüche an Energieeffizienz und Klimaschutz erfüllt werden.

Ein weiteres Beispiel sind Gebäudehüllenplanerinnen und Gebäudehüllenplaner. Sie werden neu für die Realisierung von umfassenden Gebäudehüllen oder auch Teilen einer Gebäudehülle im Rahmen von Neu- und Umbauten verantwortlich sein. Wichtig ist dabei die Einhaltung der Nachhaltigkeit.

Neue* oder revidierte Berufe

Berufliche Grundbildung:

Coiffeuse EBA / Coiffeur EBA

Coiffeuse EFZ / Coiffeur EFZ

Fachfrau Bahntransport EFZ / Fachmann Bahntransport EFZ

Fachfrau Reinigungstechnik EFZ / Fachmann Reinigungstechnik EFZ

Floristin EBA / Florist EBA

Floristin EFZ / Florist EFZ

Gärtnerin EBA / Gärtner EBA

Gärtnerin EFZ / Gärtner EFZ

Interactive Media Designer EFZ

Köchin EFZ / Koch EFZ

Kosmetikerin EFZ / Kosmetiker EFZ

Küchenangestellte EBA / Küchenangestellter EBA

Logistikerin EBA / Logistiker EBA

Logistikerin EFZ / Logistiker EFZ

Metallbauerin EFZ / Metallbauer EFZ

Multimediaelektronikerin EFZ / Multimediaelektroniker EFZ

Ofenbauerin EFZ / Ofenbauer EFZ

Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ

Pferdewartin EBA / Pferdewart EBA

Praktikerin Reinigungstechnik EBA / Praktiker Reinigungstechnik EBA

Solarmonteurin EBA* / Solarmonteur EBA*

Solarinstallateurin EFZ* / Solarinstallateur EFZ*

Zeichnerin EFZ

Höhere Berufsbildung:

Bauführerin / Bauführer im Bauhauptgewerbe mit eidgenössischem Diplom (HFP, gültig ab 01.09.2025)*

Baumeisterin / Baumeister mit eidgenössischem Diplom (HFP, gültig ab 01.11.2024)

Baupolierin / Baupolier mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Bauvorarbeiterin / Bauvorarbeiter mit eidgenössischem Fachausweis (BP)*

Bereichsleiterin Hotellerie-Hauswirtschaft / Bereichsleiter Hotellerie-Hauswirtschaft mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Bereichsleiterin Raumausstattung / Bereichsleiter Raumausstattung mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Bereichsleiterin / Bereichsleiter Reinigungstechnik mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Bereichsleiterin Uhrenbranche / Bereichsleiter Uhrenbranche mit eidgenössischem Fachausweis (BP)*

Bodenlegermeisterin / Bodenlegermeister (HFP)

Bodenbelagsberaterin / Bodenbelagsberater mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Brunnenmeisterin / Brunnenmeister mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Dipl. Leiterin / Leiter von sozialen und sozialmedizinischen Organisationen (HFP)

Dipl. Steuerexpertin / Steuerexperte (HFP)

Druck- und Medienkauffrau / Druck- und Medienkaufmann mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Expertin / Experte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ASGS) mit eidgenössischem Diplom (HFP)*

Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik / Fachmann für neurophysiologische Diagnostik mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Farbdesignerin / Farbdesigner mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Gebäudehüllenplanerin / Gebäudehüllenplaner mit eidgenössischem Diplom (HFP)*

ICT-Application Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

ICT-Platform Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Lebensmitteltechnologin / Lebensmitteltechnologe mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Projektleiterin Farbe / Projektleiter Farbe mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Raumausstattermeisterin / Raumausstattermeister (HFP)

Rohrnetzmonteurin / Rohrnetzmonteur mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Teamleiterin / Teamleiter Kundenservice mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

Teamleiterin / Teamleiter in sozialen und sozialmedizinischen Organisationen mit eidgenössischem Fachausweis (BP)

User Experience / User Interface Designer (UX/UI-Designer) mit eidgenössischem Fachausweis (BP)*

Ausgestorbene und gefährdete Berufe in der Schweiz

Nach einer Studie im Auftrag des Bundes sind über 20 Berufe im traditionellen Handwerk ausgestorben. Dazu gehören beispielsweise Leimsieder, Geschirrflicker, Eissäger und Vogelfänger. Es werden in der Studie aber auch Berufe als «hoch gefährdet» oder «mittel gefährdete» genannt. Solche gefährdete Berufe sind Kammmacher, Fassbinder, Mauser, Strohflechter oder Gelbgiesser.

Ausgestorbene Handwerke

Bleicher / Bleicherin

Eissäger / Eissägerin

Fallenbauer / Fallenbauerin

Feilenhauer / Feilenhauerin

Flösser / Flösserin

Geschirrflicker / Geschirrflickerin

Hafenbinder / Hafenbinderin

Harnischschmied / Harnischschmiedin

Lavezsteindreher /Lavezsteindreherin

Leimsieder / Leimsiederin

Nieter / Nieterin

Pechsieder / Pechsiederin

Rechenmacher / Rechenmacherin

Ringpanzerschmied / Ringpanzerschmiedin

Schirmmacher / Schirmmacherin

Spiegelschleifer / Spiegelschleiferin

Stempelschneider / Stempelschneiderin

Textillaborant / Textillaborantin (B)

Textilveredler / Textilveredlerin (B)

Verhütter / Verhütterin

Vogelfänger / Vogelfängerin

Wachsbossierer / Wachsbossiererin

Hoch gefährdete Handwerke

Gerber / Gerberin, Lohgerber / Lohgerberin

Glasschleifer / Glasschleiferin (B)

Perückenmacher / Perückenmacherin

Pinselmacher / Pinselmacherin

Portefeuiller / Portefeuillerin

Posamenter / Posamenterin

Riemenmacher / Riemenmacherin

Säumer / Säumerin

Scagliomaler / Scagliomalerin (Marmor-Intarsien Unikat)

Schachtelmacher / Schachtelmacherin

Schellenschmied / Schellenschmiedin

Schirmflicker / Schirmflickerin

Schriftgiesser / Schriftgiesserin

Seidenspinner / Seidenspinnerin

Sensenmäher / Sensenmäherin

Sgraffitomaler / Sgraffitomalerin

Sodamacher / Sodamacherin

Spanschachtelmacher / Spanschachtelmacherin

Steingiesser / Steingiesserin (Pietra Dura)

Öler / Ölerin, Ölkelter / Ölkelterin

Papierschöpfer / Papierschöpferin

Sticker / Stickerin

Störmetzger / Störmetzgerin

Strohdachdecker / Strohdachdeckerin

Strohhutknüpfer / Strohhutknüpferin

Stuckateur / Stuckateurin

Stückfärber / Stückfärberin

Stumpendreher / Stumpendreherin

Tapetendrucker / Tapetendruckerin

Textildrucker / Textildruckerin

Textilmechaniker / Textilmechanikerin (B)

Torfstecher / Torfstecherin

Tüchelbohrer / Tüchelbohrerin

Tuchfärber / Tuchfärberin

Walker / Walkerin

Wäscher / Wäscherin

Zigarrenmacher / Zigarrenmacherin

Zinngiesser / Zinngiesserin

Zwirner / Zwirnerin

