Schweizer Hotellerie verzeichnet Rekordwinter – trotz rückläufigem April

Einen neuen Höchstwert gab es derweil auch bei den inländischen Gästen. So nahm die Zahl der heimischen Buchungen gegenüber dem Vorwinter um 0,1 Prozent zu. Mit 9,3 Millionen Logiernächten sorgten Herr und Frau Schweizer zudem immer noch für mehr Übernachtungen als die ausländischen Gäste. (pre/sda)

Asien war für 1,5 Millionen Logiernächte verantwortlich (+13 Prozent). Dabei waren es bei den Touristen aus China mit knapp 140'000 Logiernächten fast zweieinhalb Mal so viele wie noch im Winter 2022/23. China verzeichneten damit das stärkste Wachstum aller Länder.

Vor allem nahm die Nachfrage aus dem Ausland zu. So kletterten die Logiernächte bei den ausländischen Touristen um 6,0 Prozent auf 8,7 Millionen. Den deutlichsten Zuwachs gab es bei den Gästen aus dem amerikanischen Kontinent (+14 Prozent). Sie sorgten für 1,5 Millionen Logiernächte, wobei alleine Gäste aus den USA für rund 1 Million Übernachtungen verantwortlich waren.

Die Zahl der Übernachtungen sank im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent auf 2,8 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte . Dabei kamen vor allem weniger Schweizer Gäste (-5,7 Prozent), während die Nachfrage aus dem Ausland lediglich um 1,2 Prozent zurückging. Der Rückgang dürfte vor allem auch damit zu tun haben, dass Ostern dieses Jahr im März und letztes Jahr im April waren.

Die Schweizer Hotellerie hat in der abgelaufenen Wintersaison 2023/24 so viele Gäste empfangen wie noch nie. Allein im April war die Zahl der Logiernächte allerdings rückläufig.

Der Wintertourismus in der Schweiz brummt.

Der Wintertourismus in der Schweiz brummt. Bild: Shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israel attackiert von Hamas besetzte Schule in Gaza +++ US-Hafen bald repariert

Nach Klima-Urteil gegen die Schweiz: Ständerat will keine zusätzlichen Massnahmen

Prämienentlastung etc. – bei 3 Abstimmungsvorlagen zeichnet sich ein Ja ab

Wieder Messerattacke in Mannheim: AfD-Politiker attackiert – was wir wissen

Alles, was du zur Kampfjet-Landung auf der A1 wissen willst

Der Permafrost in der Schweiz ist vielerorts weiter aufgetaut

Der Permafrost in den Schweizer Alpen ist vielerorts weiter aufgetaut. An den meisten Standorten in 10 bis 20 Metern Tiefe waren die Temperaturen 2023 leicht wärmer als im Jahr davor, wie Messungen des Schweizer Permafrostmessnetzes Permos zeigten.