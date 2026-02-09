Das Alpamare ist vor allem für seine Wasser-Rutschbahnen bekannt. Bild: Alpamare

Technische Störung im Alpamare: Rutschen bleiben vorübergehend zu

Das Erlebnisbad Alpamare in Pfäffikon SZ, bekannt für seine ausgefallenen Wasserrutschen, muss derzeit alle zwölf Rutschbahnen schliessen. Auf der Website des Alpamare heisst es: «Aufgrund einer technischen Störung bleiben die Rutschbahnen derzeit geschlossen. Die vier Erlebnisbereiche Wellenbad, Alpa-Therme, Solebad und Rio Mare sind weiterhin uneingeschränkt geöffnet.»

Gäste müssen während der Schliessung der Rutschen nicht den vollen Eintrittspreis zahlen. Die Betreiber schreiben, dass während des eingeschränkten Betriebs des Erlebnisbads ein Rabatt von 50 Prozent gilt.

Über die genaue Ursache oder Art der technischen Probleme gibt es bislang keine Informationen. (ear)