Vor dem Bezirksgericht Zürich startet um 8.15 Uhr die Fortsetzung im Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. Voraussichtlich mit der Befragung des Mitbeschuldigten, der an Covid erkrankt war, und deshalb noch nicht am Prozess teilnehmen konnte.

Nach knapp zwei Wochen geht der Raiffeisen-Prozess weiter, allerdings nur für einen Tag. Danach ist wieder ein Monat Pause. Heute wird Andreas Etter befragt, der Mitgründer der von Raiffeisen übernommenen Firma Investnet. Er hatte die ersten Prozesstage wegen Corona-Isolation verpasst. Der andere Mitgründer ist schwer erkrankt und nicht verhandlungsfähig. Das Verfahren gegen ihn dürfte am Ende eingestellt werden.

Etter erklärt zu Beginn, er habe Covid gut überstanden und sei nicht mehr ansteckend. Er habe auch nach Eröffnung des Verfahrens für Raiffeisen gearbeitet. Bis 2008 war er für McKinsey und die UBS tätig und hatte sich danach mit dem Startup-Finanzierer Investnet selbständig gemacht. Dieser wurde ab 2011 sukzessive von Raiffeisen übernommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Pierin Vincenz und Beat Stocker vor, sich mit einer stillen «Partnerschaft» an Investnet beteiligt zu haben. Etter habe ihnen dabei Hilfestellung geleistet. Er bestreitet dies. Mit Stocker habe er über eine Gewinnbeteiligung von 25 Prozent gesprochen, allerdings erst im September 2011, als klar geworden sei, dass Investnet personelle Verstärkung gebraucht habe.

Beat Stocker war zum Zeitpunkt der Investnet-Übernahme auch für Raiffeisen tätig. Das hätte zu einem Interessenkonflikt führen können, räumt Andreas Etter ein. Er habe allerdings Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz darüber informiert, worauf dieser Stocker sofort von dem Projekt abgezogen und ein neues Team unter Leitung seines Stellvertreters Patrik Gisel eingesetzt habe. Von einer Unterbeteiligung von Vincenz, der Hauptvorwurf der Anklage, «in der Phase 1» habe er keine Kenntnis. Beat Stocker bestreitet, dass Vincenz über eine solche verfügt hatte. Eine Auszahlung von 2,9 Millionen Franken an den Raiffeisen-Chef sei keine Gewinnbeteiligung gewesen, sondern ein Darlehen für den Kauf eines Hauses in Morcote.

Referent Rok Bezgovsek befragt Etter zur Rolle von Beat Stocker und nimmt ihn ziemlich in den Schwitzkasten. Er gibt zu, dass es 2012 zum Bruch gekommen sei, nachdem er herausgefunden habe, dass Stocker auch für eine Konkurrenzfirma tätig war: «Da hat es mir den Deckel gelupft auf gut Schweizerdeutsch.» Der Kontakt sei danach abgebrochen.

