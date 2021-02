Die erste gross angelegte Coronavirus-Testaktion in den Waadtländer Voralpen ist am Sonntagabend in Villars zu Ende gegangen. 1147 Tests wurden während drei Tagen im Skigebiet durchgeführt, von denen 23 positiv waren.



Diese kostenlosen Tests begannen am Freitag um 9 Uhr und endeten am Sonntag um 19 Uhr. Im Am Freitag wurden 501 Tests durchgeführt, am Samstag 387 und am Sonntag 259, wie die kantonalen Behörden am Sonntagabend mitteilten. Die Waadtländer Behörden ziehen eine «positive Bilanz» aus dieser ersten Aktion.



Demnach entspricht der Anteil positiver Tests – 1,97 Prozent – dem, was bei ähnlichen Operationen in der Schweiz und in Europa beobachtet wurde. Es zeige, dass die Situation derzeit unter Kontrolle sei und keine zusätzlichen Massnahmen erfordere. Von den positiven Fällen war ein Viertel der Personen asymptomatisch.



Die Tests werden am Montag in Les Diablerets fortgesetzt und am Donnerstag in Leysin, wiederum über drei Tage. Sie sind freiwillig und ohne Termin, sind kostenlos und richten sich an alle ab zwölf Jahren – auch an Personen, die nicht in diesen Skigebieten wohnen.



Ein Test dauert rund fünf Minuten pro Person, und die Ergebnisse werden etwa 15 Minuten nach dem Test per SMS verschickt. (sda)